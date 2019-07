Quiliano. Fate correre i vostri orologi all’indietro… Per tornare ai mitici anni ’50.

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, con inizio alle ore 18:00, sul campo sportivo di Valleggia a Quiliano, avrà luogo il “Festival dei giochi antichi e di strada”. L’evento, promosso dall’associazione “Tagliate senza frontiere”, giunge alla sua ottava edizione: divertimento per grandi e piccoli, musica, tradizioni da riscoprire, menù enogastronomico e novità, a partire dall’ambientazione. Quest’anno l’orologio correrà all’indietro per permettere di immergersi nei mitici anni ‘50, a colpi di boogie, swing e rock. Laboratori a tema sapranno stimolare la fantasia e la creatività dei più piccoli, portandoli alla scoperta di mondi antichi e colori nuovi, il tutto in chiave ludica.

Non mancheranno: giochi di legno artigianali; laboratori per bambini; giochi da tavola super originali da tutto il mondo; giochi da sagra; giochi a squadre, con enigmi e team building. E grande novità dell’edizione di quest’anno il campionato nazionale di Kubb a squadre di tre elementi, a cura dell’associazione “GiocOvunque” di Firenze.

Nelle serate saranno protagoniste le migliori band e scuole di ballo a tema, live music e dj set. Ecco il programma musicale: venerdì 12 luglio dalle 21.30 live music con gli Sheldon & e The Rollin’ Cats; sabato 13 luglio dalle 21.30 live music con i Tondelayo’s Flight; domenica 14 luglio dalle 18.00 Trucco e Parrucco con Marzia Pistacchio Team; dalle 20 Dj-Set con Coco Dj&C.

Dalle ore 19 apertura degli stand gastronomici.