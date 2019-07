A proposito del piano del traffico di Massimo Arecco

Indipendentemente dal taglio politico che si vuol dare al Piano e indipendentemente dal taglio delle capacità tecniche di chi lo ha preparato riteniamo che sia opportuno averlo reso pubblico.

Sono passati tre anni da quando questa Amministrazione si è insediata ed è ora di discuterlo.

Concordo sul fatto che ulteriori studi sui flussi siano ininfluenti ed inutili , Io ho studiato i flussi dal 1997 e non ci sono grosse differenze che potrebbero influenzare le decisioni da prendere.

Ritengo che, visto la situazione dell’Aurelia Bis ed il suo stallo, considerando le voci che danno il rapporto della CMC con l’Anas deteriorato da finire in tribunale, che gli abitanti di Via Turati messi in prigione dal 2012 siano messi in condizione di uscire dalla prigione costruendo una bretella provvisoria che diventerà definitiva per almeno altri 7 anni tra il moncone di via Turati e l’Aurelia attraverso il cantiere costeggiando il camminamento attuale.

Ritengo opportuno tenere in costante all’erta l’accumularsi della acque piovane nella parte bassa della galleria cappuccini nella zona in cui fa sifone, considerato che non sono state ancora installate le pompe che dovrebbero espellere le acque piovane e quelle provenienti della collina.

Giuseppe Procopio