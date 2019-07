Loano. Si terrà martedì 9 luglio la 33^ edizione di “Architetti in erba”, il concorso di costruzioni di sabbia promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari di Loano.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i bambini, che per un giorno si trasformeranno in piccoli architetti e si cimenteranno nella creazione di fantasiose ed elaborate costruzioni di sabbia. Le sculture saranno realizzate all’interno degli stabilimenti balneari che aderiranno all’iniziativa. Gli unici materiali che potranno utilizzare sono quelli naturali: sabbia, acqua, pietre, conchiglie e alghe. Gli strumenti di lavoro, invece, saranno palette, secchielli e naturalmente tanta fantasia.

Il concorso è aperto a bambini e adulti, sia singoli che riuniti in gruppi non superiori a cinque persone (compreso il responsabile della squadra). L’obiettivo del “contest” è quello di incentivare la creatività dei bimbi e di favorire un momento di aggregazione con i coetanei e con i genitori in spiaggia.

L’attività sulla spiaggia prenderà il via nella mattinata: i bambini prima progetteranno le opere e poi si cimenteranno nella costruzione delle sculture di sabbia. Nel pomeriggio i castelli di sabbia saranno vagliati da un’attenta giuria. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget in omaggio.

I nomi dei vincitori del concorso di costruzioni di sabbia saranno annunciati mercoledì 10 luglio durante la “Festa degli Architetti in erba” che si terrà a partire dalle 21 presso l’arena estiva Giardino del Principe.

Durante l’evento, organizzato da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna, si terrà un coinvolgente spettacolo di giocoleria, clown, bolle di sapone, trampolieri. L’ingresso è libero.