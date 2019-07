Loano. Sabato 20 luglio a Loano si terrà la 20^ edizione del Carnevalöa Summer Edition, la manifestazione organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 21.30 su corso Roma sfileranno i carri che questo inverno hanno dato vita alla 28^ edizione del Carnevalöa. La sfilata sarà accompagnata da musica, balli, coriandoli e gruppi in maschera. Ad aprire la sfilata dei carri sarà la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano, seguita dal tradizionale carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con a bordo la maschera ligure Capitan Fracassa e le maschere loanesi “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, “U Puè Peppin”, maschera tradizionale del carnevale di Loano, e la Principessa Doria del Castello (la cui interprete è stata eletta la scorsa estate durante il concorso di Miss Riviera delle Palme, organizzato sempre da Vecchia Loano).

Foto 2 di 2



Di seguito sfileranno il carro Lego School, il carro delle scuole Rossello di Loano dedicato a tutti i bambini, e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Per l’occasione la “Beccian Car” avrà un passeggero speciale: Giorgio Manetti. Seguiranno i carri di rappresentanza dei borghi loanesi: Up (Prigliani), Harry Potter (Meceti), Wonderland (Mazzocchi, vincitore del Palio dei Borghi a parimerito), Planes (piazza Rocca G.S. Team, altro vincitore a parimerito del Palio dei Borghi) e Queen (Borgo di Dentro) sul quale viaggeranno i “Dragon Attack”, tribute band dei Queen e di Freddie Mercury. Ci saranno anche i carri allegorici realizzati dai maestri della cartapesta dei comuni che hanno aderito alla manifestazione: Scooby Doo (Borghetto Santo Spirito), Lasciateci lavorare, ma non troppo (Bardino Vecchio, vincitore del Palio dei Comuni), Biancaneve (Pieve di Teco), Ferrari (della Pista Drift Kart di Albenga).

Sfileranno inoltre i tre carri ospiti provenienti da Santhià, Santena e Cambiano. Novità di questa edizione è la presenza della mascotte Asso di Prato Nevoso con i suoi animatori, che rallegreranno la serata questo sarà la base per una collaborazione della Vecchia Loano con la stazione sciistica. Una collaborazione quella con la stazione sciistica di Prato Nevoso porterà delle sorprese uniche che saranno svelate in seguito. Asso sarà presente al carnevaloa con i suoi animatori sempre per dare più divertimento ai bambini e ai turisti che passano le loro vacanze a Loano, in una estate piena di eventi.

Ci saranno anche maschere provenienti da altre zone della Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia. Carri e maschere partiranno da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza. Come avvenuto in occasione delle due sfilate di inizio anno, dunque, il corteo si muoverà in senso opposto rispetto al consueto. La serata sarà condotta da Stefania Vivioli.

Il carnevale di Loano ha più di 100 anni di storia e nel corso del tempo diverse associazioni si sono avvicendate portando avanti questa tradizione: “l’Unione sportiva loanese”, il “Cerchio Rosso”, la “Fetaia”, la “Stella Alpina”, il gruppo “Oriental Bluman Carovan”, l’Associazione “Puè Pepin” , l’”Azienda Autonoma di Turismo e Soggiorno” e dal 1992 tocca all’Associazione “Vecchia Loano” con il sostegno dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Nel corso degli ultimi anni il carnevale di Loano è arrivato ad essere riconosciuto dalla Regione come il “più grande carnevale della Liguria” come numero di carri, e da qualche anno annovera una maschera della commedia dell’arte italiana, Capitan Fracassa che insieme a Puè Pepin, Re del Carnevale loanese fin dal 1950 e U Beciancin, personaggio goliardico dei primi del ‘900, maschera ufficiale, costituiscono un trio carnascialesco conosciuto ormai in tutta Italia. Ufficio Stampa Comune di Loano Loano, insieme a Parma, Torino, Vercelli, Castelnuovo Don Bosco (Asti), Busca (Cuneo), Verona, Aosta, Acerra (Napoli), Catanzaro, Polignano a Mare (Bari), Sciacca (Agrigento) è cofondatrice del “Centro Nazionale di Coordinamento delle maschere Italiane”.

Le tre maschere Beciancin, Puè Pepin, Capitan Fracassa e la principessa Doria del Castello sono inserite nel “Registro delle maschere italiane”, nel quale sono inserite tutte le maschere della commedia dell’arte italiana e i personaggi folkloristici delle varie realtà regionali. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il carnevale non solo come occasione di divertimento ma anche come risorsa storica, tradizionale, culturale e turistica.

Nel 2017 CarnevaLöa ha ottenuto dal ministero dei beni e delle attività culturali e del territorio il riconoscimento di “carnevale storico” per l’importante ruolo di promozione turistica del territorio che svolge da ormai cento anni. Infine, quest’anno è stata inaugurata ufficialmente la “Scuola della cartapesta e dell’arte carnevalesca” di Vecchia Loano.