Finale Ligure. Martedì 9 luglio, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, a Finale Ligure, presso i bagni Boncardo, si svolgerà un progetto di zooantropologia didattica e applicata. Parteciperanno i bambini del campo solare “Tutto al mare” dell’asilo di Finalborgo.

I bambini conosceranno i cani-bagnino dell’associazione “Dei dell’acqua” onlus: i Terranova della Dott.ssa Edi Giovanna Accornero e le Golden di Simona Alì e Laura Piovano.

Foto 2 di 2



Saranno fornite loro tutte le informazioni relative alla reale operatività dei cani bagnino, di come il loro conduttore sia anche il loro compagno di vita quotidiano e abbia dovuto intraprendere un percorso di formazione anche come assistente ai bagnanti per poter essere in regola con la normativa vigente.

Durante la lezione teorica i bambini ascolteranno la leggenda del Terranova, impareranno nuove nozioni sulle principali razze impiegate nel soccorso nautico, impareranno i nomi delle attrezzature usate dalle unità cinofile e potranno rivolgere alle istruttrici tutte le domande che desiderano.

Durante la parte pratica in mare i bambini più piccoli nuoteranno con l’aiuto dei cani bagnino e i ragazzini invece potranno imparare l’uso del rescue can e di come avviene il recupero del pericolante grazie a questo ausilio.

“Sarà una mattinata densa di informazioni, nozioni e… emozioni” affermano gli organizzatori dell’iniziativa.