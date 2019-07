Borgio Verezzi. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre, a Borgio Verezzi nella cornice del Teatro Gassman, si terrà la prima edizione nazionale del concorso canoro “Musica361”.

Il concorso, organizzato dalla Cooperativa I.So con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi e la direzione artistica della testata www.musica361.it, si rivolge a giovani (a partire dai 14 anni) e adulti che hanno il desiderio e la passione di esprimersi attraverso la musica ed in particolare, la canzone.

Musica361, inserendosi in un territorio particolarmente ricco di artisti e di tradizione cantautorale, animato tutto l’anno da eventi musicali, vuole sviluppare la sua azione coinvolgendo tutte quelle realtà già esistenti per creare una rete di diffusione che faccia da risonanza alle attività/iniziative già in essere.

Il binomio tra il territorio e una testata di settore, nasce con l’obiettivo primo di valorizzare mediaticamente la realtà locale che è anche turistica per creare nuove occasioni culturali rivolte ai giovani (e non solo) unite alla promozione della musica.

Il valore “361”, sta ad indicare quel grado in più che fa la differenza: la ricerca del talento e della passione che si esprimono, proprio in questi momenti pubblici, dove si auspica che il palcoscenico possa trasformarsi anche in un trampolino per spiccare il volo.

I partecipanti potranno gareggiare con brani editi o inediti, da solisti o in gruppo. Il regolamento è disponibile sui siti del Comune di Borgio Verezzi, della Cooperativa I.So. e della testata musicale Musica361. Fino al 9 agosto avverranno le selezioni degli artisti che intendono candidarsi alla prima edizione del ConcorsoMusica361.

Nella prima fase avverranno i pre-ascolti, quelli che, entro il termine del 9 agosto andranno a selezionare i 32 partecipanti di questa prima edizione. I nomi dei concorrenti verranno resi pubblici il giorno 16 agosto 2019.

Le audizioni di pre ascolto avverranno a Borgio Verezzi, a Torino e a Milano.

32 saranno i concorrenti che accederanno alle prime due serate. Ogni serata si esibiranno 16 concorrenti, otto dei quali accederanno alla finale di domenica sera.

Tre saranno le giurie che valuteranno i concorrenti nelle prime due serate di semifinale e che andranno a decretare i primi tre classificati nella serata conclusiva: la giuria di tecnici del settore(Produttori, Discografici, Vocal Coach), quella dei giornalisti e infine quella del pubblico. Sono previsti premi speciali che l’organizzazione assegnerà in base all’andamento delle tre serate.