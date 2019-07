20 luglio 1969

Staranno tutti a guardare la luna. E io guarderò te.

Sofia, bella come la Loren, sei tu, mia bella Sofia. Lo dicono tutti, lo sanno tutti, che sei più bella di lei, in quel vestitino liso e stinto, con quelle scarpacce fruste, e senza i collant che tanto desideri e che lui non ti compra.

Staranno tutti a guardare la luna. E io guarderò te.

Ti guarderò scendere furtiva le scale della tua casa, della sua casa. Vedrò prima arrivare i tuoi piedi piccoli e abbronzati, poi le caviglie forti e nervose, alle quali tante volte mi sono aggrappato per trascinarti sul nostro letto troppo grande, e tu ridevi, oh, come ridevi, Sofia mia. Quella risata ti esce dalla pancia come un canto e si squaglia nell’aria come profumo.

Salirai sulla mia macchina tremando, con la valigia zeppa di miseri stracci, e di fotografie ingiallite, e di santini di Madonne e Gesù bambini. Le stesse che metti a faccia sotto sul comò mentre ti spogli davanti al mio mento tremante, le stesse che baci e rimetti in ordine dopo che abbiamo fatto all’amore e il tuo seno esplode nella camiciola bianca di cotone del corredo.

Staranno tutti a guardare la luna.

Tutti davanti al televisore, con il fiato sospeso e lo sguardo assonnato verso il cielo.

Staranno tutti a guardare la luna. E io guarderò te.

Ti guarderò sul sedile accanto a me, rigida e tesa, con le ginocchia strette e le dita serrate sul manico della valigia. Guiderò verso il mare e andrò veloce. Aprirò la capote e vedrò il tuo profilo greco rivolgersi al cielo.

L’aria di luglio scioglierà le tue trecce, le ginocchia diventeranno burro, le tue dita cercheranno le mie.

Guarderai il cielo e la luna. Come tutti in quella notte. Ma non cercherai di vedere l’uomo che cammina sulla palla d’argento, vedrai te stessa, che sfrecci con me nella notte, libera. Finalmente.

Staranno tutti a guardare la luna. Anche lui.

Lui ha sempre guardato altro.

Io guarderò te.

Sul sedile posteriore troverai un pacco grande e uno piccolo. La commessa si ricordava del tuo naso schiacciato sulla vetrina, della tua vita stretta, delle tue piroette davanti allo specchio e delle tue risate di gioia di fronte a quegli strati di seta rossa. Nel pacco grande ha messo l’abito. In quello piccolo ho messo una promessa. Piccola, dorata, umile. Diversa dalla fede che getterai via lontano e che sporca quella tua splendida mano perfetta.

Sono tutti a guardare la luna. E io aspetto te.

Sofia, bella come la Loren, mia Sofia, vita mia. Scendi quelle scale, indossa quel vestito e andiamo via.

Sono tutti a guardare la luna. Il primo passo. Polvere. Stupore. Meraviglia.

Staranno tutti a guardare la luna.

Anche tu ,Sofia, stasera guardi la luna. E la guardi con lui.

