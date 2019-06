Volley Team Finale – Tappa conclusiva del Tour Scipione al Campo Viola

Domenica 2 giugno 2019, per tutta la giornata, il Campo Viola di Finalborgo si è trasformato in un’arena sportiva affollata di bambini. Il Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., con la partecipazione del Comitato Territoriale Liguria Ponente, ha infatti organizzato la tappa conclusiva del Tour Scipione, il tour che da dieci anni accompagna i bambini nella loro crescita in questo bellissimo sport. Nonostante le mutazioni che negli anni ha avuto, il Tour rimane un appuntamento fisso per le Società di pallavolo della zona per incontrarsi, condividere emozioni e far giocare i mini atleti.

I più piccoli del volley, in questa giornata, si sono riversati nel Campo Viola; erano presenti:

– 8 squadre della categoria Spikeball;

– 34 squadre della categoria Green;

– e 26 squadre della categoria Red;

per un totale di quasi 300 bambini provenienti dalle province di Savona e Imperia.

Tantissime le Società presenti alla festa finale: Pallavolo Fornaci, US Maurina, NSC Volley Imperia, Celle Varazze Volley, San Pio X Loano, Albenga Volley, V.T. Arma Taggia, Caramagna, Alassio Volley, SDP Mazzucchelli, Quiliano, Planet Volley, Albisola Pallavolo, Golfo di Diana, Nova Volley e, ovviamente, i padroni di casa del Volley Finale.

E’ stata una giornata intensissima, iniziata con qualche intoppo organizzativo, ma filata poi via liscia e divertente anche grazie alla collaborazione tra lo staff organizzativo del Volley Team Finale ed i rappresentanti del comitato nella persona di Ornella Testa. Un particolare ringraziamento anche a Marco Falchi che si è reso disponibile ad aiutarci nell’organizzazione. Una bella giornata di sport e risate, in una cornice magica come quella di Finalborgo.

Al seguente link gli scatti della giornata:

https://www.facebook.com/pg/volleyteamfinale/photos/?tab=album&album_id=1701337869969821