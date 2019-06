Vodafone down, problemi anche nel savonese

Savona. Pesanti disagi oggi pomeriggio per gli utenti Vodafone, non solo in Italia ma a livello europeo. Il malfunzionamento ha riguardato sia la rete mobile che quella fissa. E sono molte le segnalazioni di disservizi anche nel savonese.

Il sito Downdetector, specializzato proprio nel raccogliere segnalazioni di questo tipo, si registrano diversi “down”, soprattutto dalle grandi città. Ma come spesso accade sono i social network a fornire il termometro più immediato: l’hashtag #vodafonedown è diventato uno dei “trend topic”.

Non è chiaro al momento quali siano state le cause del disservizio. Quel che è certo è che la situazione sembra ormai in fase di risoluzione: dopo il picco delle ore 16, le segnalazioni a downdetector si sono quasi azzerate.