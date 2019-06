Albenga. E’ di un ferito il bilancio del violento scontro tra veicoli avvenuto questo pomeriggio in via Carducci a Leca d’Albenga.

Secondo quanto accertato, intorno alle 16.15 a Fiat Panda che procedeva in direzione della frazione ingauna ha sbandato ed è andata ad impattare contro una Renault che procedeva in direzione di via del Cristo.

di 7 Galleria fotografica Incidente stradale a Leca d'Albenga









Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Albenga, gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco.

L’impatto è stato estremamente violento: per estrarre il conducente della Panda dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Una volta tirato fuori dall’abitacolo, il conducente (un 53enne di Albenga) è stato trasferito all’ospedale per un profondo taglio ad un braccio ed un sospetto trauma al bacino. Il guidatore dell’altro veicolo non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.

Al momento la strada è chiusa al traffico: la viabilità sarà ripristinata una volta rimossi i veicoli incidentati.