Violenta lite a Ceriale a colpi di pietre, due feriti

Ceriale. Tentato omicidio. Potrebbe essere addirittura questa, al termine degli accertamenti, l’accusa di cui sarà chiamato a rispondere un cittadino marocchino protagonista, questa mattina, di una violentissima lite con un connazionale all’interno di una zona industriale di fronte all’area T1 sull’Aurelia tra Ceriale e Albenga.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, che sono riusciti a fermare lo scontro in tempo, i due hanno iniziato a picchiarsi per ragioni ancora da accertare. Al loro arrivo uno dei due stava percuotendo la testa del rivale con un grosso sasso: solo il pronto intervento dei vigili ha impedito che la lite degenerasse in tragedia.

Sul posto sono poi giunte due ambulanze della Croce Bianca di Albenga. Entrambi i contendenti, scortati dagli uomini della polizia locale, sono stati portati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.