Villanova d’Albenga, sulla provinciale 6 arrivano nuovi dossi per limitare la velocità

Villanova d’Albenga. Tre nuovi dossi per limitare la velocità in arrivo nel territorio di Villanova d’Albenga. A comunicarlo è stato il sindaco Pietro Balestra.

“E’ pervenuta l’autorizzazione della Provincia per realizzare 3 passaggi pedonali rialzati (dossi) lungo la provinciale 6 (via Martiri e via Roma) ai fini della sicurezza stradale con limiti di velocità in corrispondenza dei passaggi di 30 km/h. Stiamo procedendo alla richiesta dei preventivi al fine di dare corso ai lavori”, ha spiegato il primo cittadino.

Ma le novità non sono finite qui: “Per quanto riguarda la statale 453 Anas (Coasco) sussiste il divieto a tali tipi di limitazioni, per cui avremo a breve un incontro con Anas al fine di trovare soluzioni idonee a garantire la sicurezza. Entro fine anno tra l’altro Anas provvederà alla riasfaltatura totale della strada di cui sopra”, ha concluso.