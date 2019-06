Villanova d’Albenga piange la scomparsa della storica esercente Cecilia Giaina

Villanova d’Albenga. Lutto a Villanova d’Albenga per la scomparsa di Cecilia Giaina in Poggio, residente a Garlenda, ma da quasi 40 anni esercente con la storica attività di gastronomia in via Roma.

E’ mancata all’età di 74 anni.

“Persona conosciutissima, molto attiva e sorridente, sempre cordiale, è stata anche componente della compagnia teatrale amatoriale a scopo benefico “Gli Allegri Villanovesi” che per 10 anni ci hanno divertito con le loro simpatiche commedie” ricorda il sindaco di Villanova Pietro Balestra.

“Mi mancherà molto la sua quotidiana presenza e il suo sorriso che incontravo tutte le mattine uscendo di casa”.

Lascia il marito Giacomo, i figli Andrea e Alessando e gli adorati nipotini. “L’amministrazione comunale villanovese porge le più sentite condoglianze alla famiglia” conclude il sindaco Balestra.

I funerali avranno luogo domani, giovedì 27 giugno, alle ore 16:30, nella parrocchia della Natività di Maria Santissima a Garlenda.

Il Santo Rosario sarà invece recitato oggi, alle ore 19.00, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.