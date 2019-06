Savona. “Le sedi dei vigili del fuoco di Savona non sono esenti dalle regole sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sulla salubrità, sul comfort, sul decoro e prioritariamente sulla salute ed il benessere dei lavoratori in senso lato”. Lo afferma in una nota il coordinatore provinciale dell’Usb dei vigili del fuoco Vincenzo Zandonella, che così denuncia “l’enorme criticità presente all’interno delle nostre sedi dei vigili del fuoco di Savona”.

“Nel lontano 2008 il nostro dipartimento dichiarò, in attesa di ‘armonizzare’ il decreto legislativo 81/08, di essere provvisto di strumenti interni di controllo, ma ancora non ci è chiaro comprendere dove tali organi risiedano. Ancora lo stato igienico delle sedi è difforme dalle linee guida ministeriali, e ancor più distante dalle normative vigenti in ambito di salute pubblica”.

“Nonostante le ripetute richieste, non ci è stata fornita tutta la documentazione legata all’appalto per le pulizie, gestita da un’azienda esterna al dipartimento. Ciò è alquanto strano – afferma il sindacato – perché una volta assegnato l’appalto trattasi di danaro pubblico e quindi soggetto alla legge sulla trasparenza”.

“Così facendo non ci mettono in condizioni di comprendere se il problema è interno alla nostra amministrazione oppure trattasi di non rispetto delle regole contrattuali: nel mentre i lavoratori, senza nessun tipo di conoscenza in merito, senza strumenti e senza titolo, spesso contrastano lo stato di abbandono, ‘avvallato’ dalla nostra amministrazione, in alcuni casi anche quotandosi pur di contrastare l’antidignità umana e conservare con grande sacrificio un briciolo di decoro”.

“I vigili del fuoco necessitano di una amministrazione presente per offrire il meglio verso i cittadini tutti, i loro beni, gli animali e l’ambiente, unici veri obiettivi”, conclude il sindacato di base.

Dal canto suo, il comando provinciale dei vigili del fuoco riferisce che “al fine di garantire luoghi di lavoro accoglienti e sicuri, riceve segnalazioni dai propri lavoratori e le risolve quotidianamente con le risorse disponibili”.