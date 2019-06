Ceriale/Borghetto. Una denuncia e un doppio sequestro amministrativo: continuano senza sosta i controlli messi in atto per l’estate 2019 da parte della polizia municipale di Ceriale, con particolare riferimento al contrasto contro il commercio abusivo.

Assieme ai colleghi di Borghetto gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un cittadino senegalese in quanto sorpreso nella vendita di merce contraffatta. Altri prodotti con marchio falsificato sono stati sequestrati ad un cittadino marocchino.

Foto 2 di 2



Sempre nella mattinata odierna è stato fermato sul territorio di Ceriale un venditore abusivo di merce alimentare, sanzionato con una multa di 3.000 euro. Il veicolo è stato sottoposto a confisca e la merce devoluta a parrocchie e istituti della zona.

Quotidianamente continuano i controlli con personale in uniforme e pattuglie in borghese che interessano i territori di Ceriale e Borghetto per il contrasto dell’abusivismo commerciale nell’ambito dell’operazione “Spiagge Sicure” 2019. Tale dispiegamento di personale garantisce un pronto intervento anche per altre esigenze legate alla sicurezza e all’ordine pubblico.