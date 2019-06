Varazze, scontro frontale tra scooter e auto in via Parasio: un ferito grave

Varazze. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, in via Parasio a Varazze dove si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e uno scooter.

Secondo le prime informazioni, il mezzo a due ruote, un X-Max, viaggiava verso Stella, mentre l’auto procedeva in direzione mare quando per cause ancora da chiarire è avvenuto il violento impatto. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un giovane sotto i trent’anni, che ha rimediato gravi contusioni. Al volante della vettura c’era una signora, rimasta ferite più lievemente.

Immediati sono scattati i soccorsi che hanno mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le ambulanze della Croce Rosa di Celle e della Rossa di Varazze. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per una sospetta frattura e diverse ferite ed escoriazioni profonde sul corpo.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Varazze che si è occupata dei rilievi del caso.