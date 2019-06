Varazze, la proposta del M5S: “Un tavolo di coordinamento tra i membri della minoranza”

Varazze. L’istituzione di un tavolo di coordinamento tra tutti i componenti della minoranza consiliare. E’ questa la proposta che arriva dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Varazze.

“Inutile nasconderlo, siamo stati asfaltati – ammettono i pentastellati in una nota – Pensavamo andasse meglio, ma guardiamo avanti: non ci siamo certo persi d’animo e siamo pronti a ricominciare con il massimo impegno a batterci per gli interessi di Varazze”.

“La prima proposta che andiamo a fare è l’istituzione di un tavolo di coordinamento tra tutti i componenti dell’opposizione, al fine di coordinare iniziative comuni sempre nel rispetto e nella libertà delle iniziative dei singoli consiglieri. Le battaglie da fare saranno tante (pensiamo ad esempio alla discarica, all’urbanizzazione selvaggia) e siamo convinti che l’unione possa contribuire a dare maggiore forza alle nostre idee (ricordiamo che verrebbe rappresentato circa il 45 per cento dei voti)”.

“Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con i rappresentanti di ‘Patto per Varazze e ‘Vola Varazze’ (Partito Democratico) per sondare la disponibilità ed organizzarne la costruzione”.