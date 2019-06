Varazze, fermati con 7 chili di hashish nell’auto: restano in carcere

Varazze. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Salvatore Fonte, 59 anni, e Morad Saqim, 27 anni, le due persone arrestate nei giorni scorsi dai militari della Compagnia di Savona della Guardia di finanza che li hanno trovati in possesso di sette chili di hashish. Entrambi sono comparsi davanti al gip Fiorenza Giorgi che ha convalidato gli arresti e confermato la custodia cautelare in carcere.

Fonte e Saqim erano stati fermati per un controllo nella frazione di Cantalupo da una pattuglia delle fiamme gialle.

Durante la perquisizione nel bagagliaio della Lancia sulla quale viaggiavano è spuntato uno zaino che all’interno nascondeva l’ingente quantitativo di hashish. Per i due erano quindi scattate le manette