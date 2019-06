sos

Varazze, capriolo ferito nel cortile di una casa: soccorso dall’Enpa

Ora è in cura nella sede dell'associazione animalista che rinnova l'appello alla Regione per riorganizzare "in modo adeguato" il servizio degli animali in difficoltà

Più informazioni su capriolo

capriolo capriolo ferito

capriolo ferito Varazze