Vado Ligure. La segnalazione è arrivata oggi alla nostra redazione: è stata infatti riscontrata una anomala moria di pesci alla foce del torrente Segno a Vado Ligure.

Le foto sono state scattate questa mattina e si nota una moria di cefali, tra le alghe e forse qualche liquame: secondo quanto appreso già nella giornata di ieri era stato notato un forte odore provenire dalla foce del torrente vadese, poi nella mattinata di oggi la scoperta della strana moria di pesci.

Foto 2 di 2



La donna che ha segnalato il caso ha avvertito già l’Enpa di Savona e ha allertato lo stesso ufficio Ambiente del Comune di Vado Ligure: sono in corso accertamenti e verifiche per risalire alle cause di questa insolita moria.

“Magari è una forma di inquinamento, speriamo che le autorità e gli enti preposti possano scoprirlo e nel caso intervenire al più presto”.