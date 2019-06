Vado Ligure. Sono arrivate oggi nel porto di Vado Ligure le ultime tre gru “di banchina” (STS – Ship to shore) che andranno a operare nel terminal container di APM Terminals attualmente in costruzione e pronto a divenire operativo a dicembre.

Le gru di banchina sono arrivate oggi a bordo della nave Zhen Hua 27, al termine di un lungo viaggio dalla Cina. Le complesse fasi dello sbarco delle gru dureranno alcune settimane e saranno seguite da una serie di test che dureranno alcuni mesi.

I numeri delle STS sono imponenti: ogni gru è infatti alta oltre 90 metri, pesa circa 1.800 tonnellate e ha uno “sbraccio” in grado di manovrare fino a 23 file di container in senso orizzontale. La portata è di 65 tonnellate in configurazione “twin lift” e 100 in configurazione “sotto gancio”. Si tratta di equipaggiamenti di ultima generazione, tecnologicamente avanzati, che rispondono ai più elevati standard di mercato.

Le tre gru arrivate oggi si sommano a quella già sbarcata a dicembre 2018. Le loro dimensioni, unite a quelle dei fondali del terminal (da -16 a -23 metri di profondità) e a banchine di ben 4,5 metri sopra il livello del mare consentiranno di operare a Vado Ligure navi di ultima generazione (ULCS – Ultra large container ships).

[Fotografie di Iacopo Grappiolo]