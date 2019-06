Vado, incontri tecnici per i nati tra il 2004 e il 2007

Vado Ligure. Il Vado FC 1913 organizza, nel mese di luglio 2019, una serie di undici incontri tecnici per bambini e bambine dalla leva 2004 alla leva 2007 presso i campi in erba sintetica del centro sportivo Aldo Dagnino.

Gli allenamenti saranno organizzati da Vincenzo Eretta, responsabile del settore giovanile del Vado FC 1913, e dal professor Giancarlo Bossolino.

In questo progetto tecnico, in cui il bambino si trova al centro della didattica, si vuole valorizzare il miglioramento e il consolidamento della tecnica individuale del gioco del calcio, attraverso esercitazioni analitiche di tecnica coordinativa. In queste sedute sarà previsto un lavoro specifico per i portieri con la presenza dei mister Armando Amicone e Paolo Viviani.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Vincenzo Eretta al 3711713990 e Giancarlo Bossolino al 3495309990 oppure scrivere via email ad amministrazione@vadofc.it.