Vado, Giovanissimi 2004: sfuma l’accesso alla final six

Vado Ligure. Trasferta in Toscana poco fortunata per i Giovanissimi 2004 del Vado.

Domenica 9 giugno, in occasione della terza ed ultima giornata del girone eliminatorio C, i ragazzi di mister Massimiliano Prina sono stati superati per 2-0 sul campo del Tau Calcio Altopascio.

Entrambe le reti sono arrivate nella parte finale della gara ed hanno consentito alla squadra toscana di vincere il girone e qualificarsi così per la final six che si svolgerà in Emilia Romagna dal 23 al 29 giugno.

Ai ragazzi e allo staff del Vado 2004 vanno comunque i complimenti per gli ottimi risultati che li hanno portati a conquistare il titolo regionale di categoria.