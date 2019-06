Vadese: il nuovo portiere è Jacopo Provato

Vado Ligure. Come preannunciato, ecco il primo colpo di mercato della Vadese Calcio 2018. Il nuovo portiere della squadra azzurrogranata sarà Jacopo “Pappo” Provato.

Cresciuto nelle giovanili del Vado, con una lunga militanza in Promozione, una parentesi in Serie D sempre con il Vado nel 2004, Provato lascia il Celle Ligure, con cui ha vinto la Prima Categoria e poi conquistato la salvezza in Promozione.

“Pappo” entra nella rosa della Vadese e, insieme al gruppo riconfermato ed ai prossimi acquisti, sarà a disposizione di mister Saltarelli con l’obiettivo di vincere il prossimo campionato.