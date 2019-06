Usciti per un’escursione in canoa, il vento gli impedisce di tornare a riva: soccorsi in rada a Vado dalla capitaneria

Vado Ligure. Ieri pomeriggio la capitaneria di porto di Savona è stata impegnata nel soccorso di due canoisti in difficoltà a causa del forte vento, al largo di Vado Ligure.

L’allarme è scattato qundo la sala operativa ha ricevuto una chiamata che segnalava appunto la presenza di due canoe a più di mezzo miglio dalla costa, in prossimità del campo boe Sarpom, situato nella rada di Vado Ligure, che non riuscivano a tornare indietro. A quel punto si è mossa la motovedetta della guardia costiera che ha raggiunto l due persone in difficoltà, di nazionalità svizzera.

La coppia era uscita diverse ore prima per un’escursione in canoa, ma, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine, trovandosi ormai lontani dalla riva e non riuscendo a rientrare a riva, si sono legati alla boa in attesa di aiuto.

L’intervento della motovedetta SAR 863, coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria, è stato portato a termine con successo e rapidità, grazie anche alle dettagliate indicazioni della persona che aveva fatto la segnalazione da terra.

Arrivati sul posto, i militari hanno provveduto alla messa in salvo delle persone e al recupero delle canoe, dirigendosi poi verso il porto di Vado Ligure, dove ad aspettarli c’era l’ambulanza per gli accertamenti medici del caso viste le molte ore trascorse in mare dai due.