Up&Down settima edizione: a Pietra Ligure tutto pronto per domenica

Pietra Ligure. Domenica 16 giugno si terrà a Pietra Ligure, con partenza (ore 9.30) e arrivo da Bis Boccia, il bocciodromo comunale, la settima edizione della UP&Down, gara podistica dedicata a runners e walkers, seconda tappa del circuito Grand Prix tune-up RunRivieraRun 2019.La gara è non competitiva, a passo libero, aperta a tutti, sia runner sia walker, ed è sviluppata in un percorso cittadino di circa 5 km tra leggere salite e pianura, tra il centro storico di Pietra Ligure, il lungomare e la zona del Soccorso.

La Up&Down fa parte delle cinque gare tune-up di avvicinamento/riscaldamento alla mezza maratona RunRivieraRun, che si terrà il prossimo 27 ottobre e che giungerà all’ottava edizione. La prima, La BiBi di Borghetto Santo Spirito, si è corsa il 1 maggio, le ultime tre saranno la Borgo by night running a Finalborgo il 20 luglio, la Marina classic a Loano il 17 agosto e la Vertical Verezzi a Borgio Verezzi l’8 settembre.

L’iscrizione alla gara si può effettuare entro venerdì 14 giugno presso la sede della ASD RunRivieraRun o inviando email a info@runrivierarun.it, mentre il giorno della gara dalla ore 7.30 alle ore 9.15 presso la zona di partenza. Alle ore 9.00 per tutti gli atleti è previsto il warm-up a cura della Palestra Firpo di Finalborgo, ideatrice e organizzatrice de La Fortezza del Benessere, l’evento che si terrà a Finalborgo dal 21 al 23 giugno a Castel San Giovanni a Finalborgo. Per tutti i partecipanti maglia tecnica, il ristoro finale offerto da Bis Boccia, il deposito sacche, bagno, doccia e spogliatoio.

Il percorso sarà presidiato dalla polizia municipale di Pietra Ligure e dagli angel della RunRivieraRun. Il primo soccorso sarà gestito da Pietra soccorso. Moltissimi i premi per gli atleti classificati e ad estrazioni. I premi sono offerti da Bagni Lido di Borgio Verezzi, Ocean Bay di Loano e le attività di Pietra Ligure che hanno aderito all’evento: Hotel Casa Valdese, LeoFrutta, Bagni Bar Giardino, Market la Convenienza, Placita Caffè, Caffetteria Oasi, Camping dei Fiori e diverse attività dell’Associazione Facciamo Centro: CafeToso, Pepe, Trattoria dei Caruggi, Cherry Boutique, Gelateria Il Tarocco, Profumeria Gianni, Gioielleria Ioly, Dodero Beauty Store, Dimensione Donna e Uomo di Giancarlo Ardizzone, Acquamarina, Penelope non solo fili . Tra gli sponsor di tutte le Tune-Up citiamo Fondocasa, Casanova Acque Minerali e la collaborazione con ACSI Genova.

Il progetto Charity della RunRivieraRun HalfMarathon e di tutte le gare RunRivieraRun 2019 sarà legato al Progetto “Raccolta Fondi di Margherita per gli Sport” visionabile sulla pagina Facebook. Up&Down é un evento Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure. Per informazioni ed iscrizioni: 019.6898607 info@runrivierarun.it