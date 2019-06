Pietra Ligure. Successo di partecipazione per la seconda gara tune-up 2019 dell’Asd RunRivieraRun, la Up&Down di Pietra Ligure, la cui settima edizione, nella mattinata di domenica 16 giugno, ha visto al via quasi duecento partecipanti tra corridori e camminatori.

In una giornata umida e nuvolosa, 167 podisti hanno affrontato la gara non competitiva su un tragitto di 5,2 chilometri, con partenza e arrivo dal bocciodromo comunale BisBoccia, il centro sportivo gestito dall’Asd RunRivieraRun, organizzatrice dell’evento insieme al Comune di Pietra Ligure.

Si è imposto Andrea Aragno dell’Atletica Fossano in 17’16”; secondo Alessandro Benati dell’Atletica Cogne in 17’38”, terzo Alessio Bozano della RunRivieraRun in 18’08”.

A seguire, quarto Luca Bessone (Dragonero) in 18’39”, quinto Mauro Faccio (Cambiaso Risso Running Team) in 18’50”, sesto Davide Aicardi (Team KMP) in 18’59”, settimo Giovanni Ardito (Atletica Saluzzo) in 19’02”, ottavo Simone Delmonte (RunRivieraRun) in 19’04”, nono Giovanni Pesce (San Francesco) in 19’10”, decimo Mirko Ferrando (Atletica Ceriale San Giorgio) in 19’19”.

In campo femminile 25ª vittoria stagionale e seconda tune-up conquistata dopo La Bibi per Silva Dondero dei Maratoneti Genovesi, quindicesima assoluta e prima tra le donne in 20’20”. Seconda Elisa Vitton Mea dell’Atletica Cogne in 21’12”, terza Christina Carey della Don Kenya in 21’39”.

Nelle singole categorie anagrafiche, dalle quali sono esclusi i primi dieci assoluti, successi per Alessandro Casasola (17-34), Andrea Verderame (35-44), Stefano Ariu (45-54), Vincenzo Adinolfi (55-64) e Franco Guidobaldi (65 e oltre) tra gli uomini, Silvia Vaghini (17-34), Sabina Camina Gómes (35-44), Simona Conti (45-54) e Fernanda Ferrabone (55-64) tra le donne.

Alla premiazione era presente il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi. “Un enorme grazie – dicono gli organizzatori – a tutti coloro che hanno reso possibile il successo della Up&Down: dal Comune di Pietra Ligure alla Polizia Municipale, dagli angels RRR dislocati tra pacchi gara, scorta tecnica, percorso e premiazioni a Max di BisBoccia per il ristoro finale, dai tantissimi sponsor al medico di gara Livio Operto, alle foto di Eventosportivo.com a Pietra Soccorso per la sua presenza ed il sostegno con l’ambulanza. Domenica Chicchiricchi Run della Fortezza a Finalborgo e il 20 luglio, sempre a Finalborgo, terza tune-up con la Borgo by Night”.

Di seguito la classifica completa.