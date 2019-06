Unione Europea, è il genovese Campomenosi il nuovo capo delegazione Lega al Parlamento Europeo

Regione. Il genovese Marco Campomenosi, eurodeputato ligure della Lega, componente del gruppo “ID – Identità e Democrazia”, è il nuovo capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.

A dare l’annuncio sui suoi profili social è lo stesso Campomenosi: “Sono stato indicato quale capo delegazione Lega a Bruxelles. Ringrazio Matteo Salvini e tutti i colleghi per la fiducia: sento tutto l’impegno e il senso di responsabilità di rappresentare, con totale spirito di servizio, una delle Delegazioni Nazionali più importanti di tutto il Parlamento Europeo e la più votata in termini di consenso popolare. Sono certo che i miei colleghi Europarlamentari della Lega sapranno essere uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi come leghisti che come italiani, sulla scia e in piena collaborazione con Matteo Salvini e tutti i rappresentanti della Lega nelle istituzioni”.

“In un momento storico delicato come questo, il mio auspicio è che al più presto il Governo nomini il Ministro agli Affari Europei e lo doti delle deleghe necessarie per svolgere appieno un lavoro decisivo a difesa degli interessi italiani a Bruxelles”, ha aggiunto.

Campomenosi, classe 1975, originario di Santo Stefano d’Aveto (GE), eletto a Bruxelles alle ultime elezioni europee nelle fila della Lega nel collegio Nord Occidentale, è il primo ligure a rappresentare la Lega all’Europarlamento.