Under 17 A: Rari Nantes Savona e Catania superano il girone di semifinale

Savona. Si è conclusa oggi pomeriggio, nella piscina comunale Zanelli di Savona, la terza giornata del girone di semifinale del campionato Under 17 A.

Nel primo incontro della giornata il Nuoto Catania ha battuto la Roma Nuoto per 11-8; nel match conclusivo del raggruppamento la Rari Nantes Savona ha avuto la meglio sulla Rari Nantes Florentia per 11-9.

In virtù dei risultati delle tre giornate di gara, la classifica del girone 1 vede Rari Nantes Savona con 9 punti e Nuoto Catania con 6 punti qualificate; vengono eliminate Rari Nantes Florentia con 3 punti e Roma Nuoto con 0.

Di seguito i tabellini delle ultime due partite.

Roma Nuoto – Nuoto Catania 8-11

(Parziali: 1-2, 2-4, 1-4, 4-1)

Roma Nuoto: Tancioni, Lavini 1, Pistoia, Voncina, Faraglia P., Roncaioli 3, Di Paola, Arcivieri, Boldrini, Ceci 3, Giovannini 1, Gatto N., Di Gregorio. All. Maurizio Gatto.

Nuoto Catania: Castorina, Ursino 1, Maggiulli, Torrisi 1, Scollo 2, Abramo, Terminella 2, Assennato 1, Condemi 2, Forzese 2, Basile, Borrella, Masitti. All. Zoltan Fazekas.

Arbitri: Stefano Pinato (Genova) e Fabio Gurracino (Milano). Giudice arbitro: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Roma 3 su 11 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Catania 7 su 13. Usciti per limite falli: Faraglia a 45″ dalla fine del quarto tempo.

Carige Rari Nantes Savona – Rari Nantes Florentia 11-9

(Parziali: 4-3, 2-2, 2-0, 3-4)

Carige Rari Nantes Savona: Da Rold, Urbinati, Recagno, Merkaj R., Boggiano, Patchaliev 3, Caldieri 3, Giovanetti 1, Bertino 2, Ricci 1, Maricone, Di Murro 1, Taramasco N.. All. Federico Mistrangelo.

Rari Nantes Florentia: Corti, Manolio, Arcangeli, Borghigiani 1, Tsiarentsyeu, Porcu M., Calamai 1, Carnesecchi 5, Chellini, Spanò, Sordini 2, Martorana, Celati. All. Luca Minetti.

Arbitri: Fabio Brasiliano (Recco) e Giuseppe Fusco (Torino). Giudice arbitro: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Savona 1 su 8 più 2 rigori realizzati, Florentia 4 su 9 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite falli: nessuno.