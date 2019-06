Under 17 A: la Rari Nantes Savona vince ancora, è già qualificata

Savona. Si è disputata questa mattina, nella piscina comunale Zanelli di Savona, la seconda giornata del girone di semifinale del campionato Under 17 A di pallanuoto.

Nel secondo incontro in programma la Carige Rari Nantes Savona ha battuto il Nuoto Catania con il punteggio di 6 a 1. In precedenza, nella prima partita odierna, la Florentia aveva prevalso sulla Roma Nuoto per 11 a 9.

Di seguito i tabellini delle partite.

Rari Nantes Florentia – Roma Nuoto 11-9

(Parziali: 1-2, 4-2, 2-2, 4-3)

Rari Nantes Florentia: Corti, Raffini, Arcangeli 1, Borghigiani 1, Tsiarentsyeu, Porcu, Calamai 3, Carnesecchi 3, Chellini 2, Spanò 1, Sordini, Martorana, Celati. All. Luca Minetti.

Roma Nuoto: Tancioni, Lavini 1, Pistoia, Voncina 1, Faraglia P. 1, Roncaioli 1, Di Paola 1, Arcivieri 1, Boldrini 1, Ceci 1, Giovannini 1, Gatto N., Di Gregorio. All. Maurizio Gatto.

Arbitri: Stefano Pinato (Genova) e Giuseppe Fusco (Torino). Giudice arbitro: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Florentia 5 su 11 più 1 rigore realizzato, Roma 3 su 8 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite falli: Lavini a 6’26” dalla fine del quarto tempo, Voncina a 45” dalla fine del quarto tempo.

Carige Rari Nantes Savona – Nuoto Catania 6-1

(Parziali: 2-1, 1-0, 1-0, 2-0)

Carige Rari Nantes Savona: Da Rold, Bragantini M., Magliano, Merkaj R., Boggiano, Patchaliev, Caldieri 2, Giovanetti 1, Bertino, Ricci 2, Maricone, Di Murro 1, Taramasco N.. All. Federico Mistrangelo.

Nuoto Catania: Castorina, Ursino 1, Maggiulli, Torrisi, Scollo, Barbagallo, Terminella, Cristaudo, Condemi, Forzese, Assennato, Abramo, Parisi. All. Zoltan Fazekas.

Arbitri: Michele Savino (Genova) e Fabio Brasiliano (Recco). Giudice arbitro: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Savona 1 su 11 più 1 rigore realizzato, Catania 1 su 6. Usciti per limite falli: nessuno.

In classifica guida il Savona con 6 punti, già qualificato; seguono Florentia e Catania con 3, Roma con 0.

Oggi le ultime due partite: alle ore 15,30 Roma contro Catania; alle ore 16,45 Savona contro Florentia.