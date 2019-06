Under 15 Eccellenza: Vado si arrende solo in finale al Trofeo Giove di Monza

Vado Ligure. Ottima partecipazione della squadra Under 15 Eccellenza della Pallacanestro Vado al Trofeo Giove disputato da venerdì 14 a domenica 16 giugno a Monza, in Lombardia.

Con in panchina lo staff composto da Prati, Imarisio e Colandrea, il preparatore Guarnieri, l’onnipresente Squarotti ed il sostituto chimico Marzulli, i vadesi hanno conquistato il secondo posto battuti in finale dall’Aurora Desio solamente negli ultimi possessi.

La squadra, rinforzata dai prestiti di Monaldi, Ricci, Pietrini e Crocco dalle società My Basket, Canaletto e Pegli, ha dapprima vinto il girone B da imbattuta per poi superare Bergamo in semifinale.

Alcune squadre, come Cantù e Milano, avevano giocatori impegnati alle finali di Taranto, ma il test è stato comunque molto utile per collocare i ragazzi nella giusta realtà, visto che molti di loro avevano fino ad oggi maturato esperienze solo regionali. Il dato più positivo, oltre all’integrazione senza alcun problema dei ragazzi tra loro, è stato il miglioramento chiaramente riscontrabile a fine torneo rispetto alla prima partita giocata nonostante il breve tempo a disposizione.

Da notare che l’ultimo quarto della finale è stato giocato senza Adamu e Biorac (per non far perdere loro l’aereo a Malpensa) ma i ragazzi in campo hanno ben lottato anche senza centimetri, battuti solo negli ultimi secondi.

Questo è stato l’ultimo atto di una stagione stancante ma decisamente esaltante per andamento, risultati e prospettive.

Di seguito i tabellini.

Pallacanestro Vado – Pallacanestro Bernareggio 89-67

(Parziali: 30-21, 12-19, 28-12, 19-15)

Pallacanestro Vado: Calvi, Fantino 7, Micalizzi 2, Bonifacino 10, Biorac 30, Squeri 11, Adamu 12, Monaldi 7, Crocco, Ricci, Pietrini 2, Jankovic 8.

Pallacanestro Bernareggio: Marconi 11, Mitov 4, Terruzzi, Colombo 2, Muscarà 12, Puccinelli 4, Vernioli 1, Paganotto 11, Calderola 6, Bettoschi 7, Valvo 5, Rodai 4.

Pallacanestro Vado – KK Ilidza Sarajevo 95-41

(Parziali: 19-4, 33-13, 27-6, 16-21)

Pallacanestro Vado: Calvi 15, Fantino 6, Micalizzi 6, Bonifacino, Biorac 2, Squeri 2, Adamu 14, Monaldi 4, Crocco 11, Ricci 13, Pietrini 10, Jankovic 9.

KK Ilidza Sarajevo: Vlahen 6, Karaman 7, Buljubasic 17, Salcin 2, Kolar 2, Tutun, Orucevic, Baberovic 4, Zaciragic, Delic 6, Bilal.

PGC Cantù – Pallacanestro Vado 54-87

(Parziali: 15-24, 12-26, 10-20, 17-17)

PGC Cantù: Redaelli 3, Terrier 8, Baldo 5, Mascheroni 2, Carioni 8, Cairoli L. 9, Divitini 2, Cazzaniga 8.

Pallacanestro Vado: Calvi, Fantino, Micalizzi 4, Biorac 24, Squeri 6, Adamu 19, Monaldi 7, Crocco 7, Ricci 6, Pietrini 7, Jankovic 7.

Pallacanestro Vado – Bluorobica Bergamo 70-56

(Parziali: 23-17, 13-19, 15-7, 19-13)

Pallacanestro Vado: Calvi, Fantino, Micalizzi 2, Bonifacino 4, Biorac 21, Squeri 2, Adamu 21, Monaldi 8, Crocco, Ricci, Pietrini 6, Jankovic 3.

Bluorobica Bergamo: Leoni 16, Rota 2, Stucchi 6, Compaore 5, Vailati, Abdumomen 2, Zonca 4, Chiappa, Mora 6, Guerci 4, Cagliani 5, Dembele 6.

Pallacanestro Vado – Aurora Desio 87-91

(Parziali: 31-14, 23-17, 16-35, 17-25)

Pallacanestro Vado: Pietrini 9, Monaldi 2, Ricci, Crocco 6, Calvi, Fantino 2, Micalizzi 15, Bonifacino 6, Biorac 17, Squeri 17, Adamu 9, Jankovic 3.

Aurora Desio: Cara, Lucca, Attolini 4, Orsenigo, Picozzi 14, Barbieri 12, Toffanin 21, Giboni 9, Calvio, Gallucci 18, Basso 12.