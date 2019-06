Un mare di stelle 2019, tra i finalisti del concorso canoro di Arenzano anche una loanese

Loano. Sono stati annunciati i finalisti dell’edizione 2019 del Concorso canoro “Un mare di stelle”. Tra loro, nella sezione Nuove Proposte/Inediti, anche una savonese: è Corinna Parodi di Loano.

Organizzato da ACM – Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE), il concorso mette a disposizione degli artisti selezionati un’orchestra formata da trenta elementi. L’obiettivo è la valorizzazione dei giovani nella musica e nello spettacolo, attraverso la collaborazione di esperti del settore.

Quest’anno sarà Parco Figoli, in cui ha sede la Villa omonima, ad ospitare la kermesse nelle serate del 19 e 20 luglio, mentre il 21 sullo stesso palco salirà il cantautore varazzino Emanuele Dabbono. Già autore di hit di successo per Tiziano Ferro – Valore Assoluto, Il Conforto e l’ultimo singolo Buona (Cattiva) Sorte – Dabbono presenterà con la sua band l’ultimo album live “Leonesse” che segna i 20 anni di carriera.

Tornano le due categorie: saranno 10 le “Nuove Proposte” che faranno ascoltare nella serata di venerdì 19 luglio i propri brani inediti; nella “Sezione Interpreti” invece sono 13 gli artisti che saliranno sul palco di “Un mare di stelle” nella serata di sabato 20 luglio.

Per il primo classificato della categoria “Inediti” il premio consisterà nella produzione del brano vincitore presso gli studi della OrangeHomeRecords unitamente alla realizzazione di un videoclip, prodotto da Two Minutes Movie, estratto dal making of delle registrazioni. Per il vincitore della categoria “Cover” il premio è un radiomicrofono modello Shure BLX24R/SM58 S8. Previsti riconoscimenti anche per i secondi e i terzi classificati.

Questi i finalisti della sezione Nuove Proposte/Inediti:

Edoardo Borghini (Livorno)

Mario Botto (Genova)

Pino Colella (Albero, GE)

Roberta Guerra (Genova)

Erasmo Negrone (Cogoleto, GE)

Corinna Parodi (Loano, SV)

Ettore Profumo (Genova)

Emanuele ‘Lele’ Ravera (Genova)

Maria Chiara Scopelliti (Siena)

Matteo Troilo (Genova)

Questi i finalisti della sezione Interpreti/Cover:

Domitilla Abeasis (Arenzano, GE)

Viola Dotto (Leivi, GE)

Alberto Fratini (Imperia)

Cecilia Ghisalberti (Genova)

India Giordano (Imperia)

Romina Lannocca (La Spezia)

Rebecca Melati (Genova)

Irene Nizzi (Genova)

Giovanna Pischedda (Genova)

Giulia Santacasa (Alessandria)

Viola Saroldi (Monteione, FI)

Silvia Vezzoni (Milano)

Annarita Zoboli (Genova)