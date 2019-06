Loano. “L’art.31 della carta internazionale dei Diritti dei fanciulli e dei ragazzi definisce il diritto dei medesimi a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e il dovere degli enti pubblici e delle agenzie educative di incoraggiare l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, e di mezzi appropriati di spazi/tempi di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”. E’ da questo incipit che il comitato studentesco dell’Istituto Superiore “G. Falcone” di Loano, in accordo con il collegio docenti ha organizzato l’ultimo giorno di scuola con un programma didattico assolutamente unico, trovando ampie convergenze, relativamente all’innovativa modalità scolastica.

“Radio 104 Savona Sound ha inviato ‘docenti speciali per un giorno’,…Il mitico Dj Andrea Perotta e lo storico vocalist Fabio Calvari, che con loro consolle hanno animato l’ultimo giorno di lezione promuovendo il linguaggio musicale e credendo che il conoscere una radio del territorio sia elemento di grande valore per la costruzione di strategie di rete tra agenzie e rinforzo della rappresentazione spontanea della cultura giovanile” spiegano dalla scuola.

“La ‘letio-disco’ si è svolta, con la presenza di tutti gli allievi di tutti gli indirizzi di studio nel cortile dell’Istituto, Trattandosi di ‘normale giornata scolastica’ i cancelli sono stati chiusi e solamente gli studenti delle classi hanno potuto assistere al particolare ‘momento lezione’. Gli impianti audio sono stati messi a disposizione da I.So. THeatre ed il Comune di Loano ha predisposto il palco e quattro pedane dislocate in punti salienti, dove, si sono esibiti a turno numerosissimi ballerini” precisano dal Falcone.

“Anche la ditta Noberasco è stata eccellente patner di questa attività che ha voluto, anche in questa occasione lanciare un messaggio di consumo intelligente e consapevole, soprattutto di alimenti di origine vegetale. Un angolo bio-ristoro con prodotti (frutta disidratata,frutta secca ecc), anch’essi forniti gratuitamente, sono stati distribuiti,da un gruppo scelto di allievi, in un apposito bio-stand allestito all’interno dell’area adibita a disco cultura giovani. Radio 104 Savona Sound, la ditta Noberasco,I.So. THeatre oltre al sempre presente comune di Loano si sono adoperati volontariamente e gratuitamente per favorire la riuscita di questo evento speciale,uno spazio-tempo di formazione ,che è sicuramente unico nel panorama degli Istituti Secondari di Secondo Grado…. Che bella storia” concludono dall’istituto scolastico loanese.