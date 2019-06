Tutto pronto per l’inaugurazione delle Caravelle a Ceriale: ecco gli orari del servizio bus Tpl

Ceriale. A partire da domani, sabato 8 giugno, verrà riattivato il servizio di collegamento fra la stazione ferroviaria di Albenga e il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, pronte per l’atteso taglio del nastro della stagione estiva 2019.

Si conferma, anche quest’anno, la fermata presso San Rocco a Ceriale. Titoli di viaggio utilizzabili: biglietto unico di andata e ritorno, contraddistinto dal colore verde e dai loghi TPL/Caravelle, venduto dalla rivendita della stazione FS di Albenga, al costo di € 2,60. Il biglietto dovrà essere obliterato al momento della salita, un’unica volta; solo per chi sale alla fermata di S. Rocco (Ceriale) sarà possibile acquistare a bordo dell’autobus il biglietto valido per un solo viaggio, contraddistinto dal colore bordeaux e dai loghi TPL/Caravelle, al costo di € 1,30, che dovrà essere immediatamente obliterato. Se si intende fare anche il viaggio di ritorno sarà necessario acquistare e obliterare un secondo biglietto.

Per il servizio bus Tpl è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.

Intanto al parco acquatico cerialese è ormai tutto pronto per la riapertura di domani, con inaugurazione alle ore 10:00: ultimi ritocchi e dettagli da parte dello staff e del personale, che ancora una volta sarà a disposizione dei visitatori per un’altra estate all’insegna del divertimento, ma anche del relax e del benessere.

Anche quest’anno, dunque, il più grande parco della Liguria offrirà un’imperdibile esperienza all’insegna della spensieratezza e del divertimento grazie ad una collaudatissima formula che unisce intrattenimento, coinvolgimento e gioco. Attivi dalla riapertura tutti i giochi acquatici, dagli scivoli ai toboga per grandi e piccini, dalla piscina ad onde alle multi piste, dai rii da percorrere con i ciambelloni a due, al kamikaze, ma anche aree pic-nic, gli spazi relax, le spiagge artificiali dove prendere la tintarella.

Per chi è in cerca di relax c’è la “Sorgente del Kuore”, spazio dedicato all’acqua come fonte di benessere che propone un percorso emozionale dove l’acqua tonifica il corpo con vasche dedicate al massaggio, zone in cui il vapore rilassa e purifica la pelle e l’alternanza di acqua calda e fredda donano la carica giusta anche a chi si concede una piccola vacanza di un solo giorno.

E nel corso dell’anno non mancheranno le manifestazioni e gli eventi organizzati in collaborazione con il Comune di Ceriale a tema ambientale ed ecologico.