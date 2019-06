Turismo, presenze in calo nei primi 4 mesi dell’anno: nel savonese -2,57%

Savona. Dati negativi sul fronte delle presenze turistiche in Liguria e nel savonese nei primi 4 mesi dell’anno. La conferma arriva dall’Osservatorio turistico regionale. Per la Liguria ii passivo è del 1,5%, molto male a Genova con un -4,2%. Positivi solo i dati sullo spezzino e l’imperiese (rispettivamente + 2,32% e + 1,47%).

Per “presenza turistica” si intende il pernotto in città in una qualsiasi struttura ricettiva che “registra”, come obbligatorio per legge, la notte passata in città dal turista: per quanto riguarda Regione Liguria il calo assoluto vede circa 44 mila presenze in meno, contro un aumento degli arrivi di 1.170 unità.

Secondo il report Aprile, che quest’anno aveva anche il “pontone” di Pasqua, non ha contribuito a migliorare il bilancio, anzi in termini percentuali rispetto al corrispettivo del 2018, è stato il mese peggiore dei quattro.

Tornando al savonese 1.005.033 le presenze registrate nello stesso periodo dell’anno scorso, contro le 979.218 del 2019, dunque -25.815 unità. A calare sono soprattutto i turisti stranieri.

Magra consolazione il dato sugli arrivi: 277.578 nei primi quattro mesi del 2018, contro i 280.606 di quest’anno, dunque un saldo positivo di 3.028 unità, ovvero un modesto + 1,09%.

Sicuramente dati sui quali riflettere, in particolare per i mesi e ponti primaverili nei quali il savonese non è andato benissimo. Nonostante questo trend negativo dell’inizio del 2019, si dovranno attendere i prossimi mesi, solitamente molto importanti per il settore, prima di fare le opportune conclusioni e valutazioni per il comparto turistico savonese.