Truffa ai danni di un’anziana a Pietra Ligure e scatta l’allarme. La polizia locale: “Massima attenzione”

Pietra Ligure. Truffa ai danni di un’anziana, l’ennesima in Riviera. È accaduto a Pietra Ligure, questa volta, con conseguente querela presentata presso il comando di polizia locale.

Il truffatore nel caso specifico, e come spesso accade, ha fatto leva sulla presunta conoscenza di parenti per “far presa” sulla vittima, riuscendo così a farsi consegnare una ingente somma di denaro. Sono tutt’ora in corso accertamenti e indagini per individuare il responsabile.

A informare la cittadinanza, attraverso un post su Facebook, è stata la stessa polizia locale pietrese, con un monito rivolto ai cittadini: “Ci preme avvisare la cittadinanza, di prestare massima attenzione alle persone sconosciute che si presentano all’uscio dell’edificio. E soprattutto di non credere a determinate informazioni sulla loro conoscenza di parenti ed amici”.

“Sono informazioni spesso molto facilmente reperibili sui social che inducono in errore le potenziali vittime. Nel caso sottoposto ad accertamento si sono menzionati parenti e pubblici funzionari (millantate conoscenze) per ottenere la fiducia della vittima che ha consegnato un’ingente somma di denaro per materiale senza alcun valore”.