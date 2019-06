Trovato con 53 grammi di hashish: torna libero il 18enne arrestato ad Alassio

Savona. E’ stato processato per direttissima questa mattina in tribunale a Savona il diciottenne, G.M., arrestato ieri sera ad Alassio dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di 53 grammi di hashish.

L’arresto del giovane è stato convalidato dal giudice che lo ha rimesso in libertà senza nessuna misura cautelare. Attraverso il suo legale, l’avvocato Adriano Colombo, il diciottenne ha manifestato l’intenzione di definire la sua posizione con una messa alla prova e, per questo, il processo è stato rinviato al prossimo luglio.

Ad arrestare il ragazzo sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Alassio in collaborazione coi colleghi del nucleo cinofilo di Villanova. G.M. è stato fermato nella zona della stazione alassina per un normale controllo durant il quale i militari hanno trovato lo stupefacente, in parte addosso al diciottenne ed in parte sotto la sella del suo scooter.