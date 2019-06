Trofeo Dossena 2019: la Spal sorride dal dischetto

Crema (3 giugno 2019) – I calci di rigori sono stati fatali alla Cremonese. La Spal, ai penalty, non sbaglia mai (5-3, 1-1 dtr) e vince il 43^ Trofeo Dossena. Per i grigiorossi sfuma così l’opportunità di mettere in bacheca il quarto titolo.I lombardi di mister Lucchini avevano brillato in una fase gironi da applausi, completata con l’en-plein di successi, regolando nell’ordine Chievoverona, Olimpija Ljubljana e Rappresentativa Cremasca.

Combattutissima la semifinale con il Brescia: dopo un primo tempo non facile, la Cremonese è uscita alla lunga, trovando il pareggio nella ripresa e sfiorando il gol-partita prima della fine dei tempi regolamentari.

Dal dischetto grandi protagonisti Fiore, con una parata strepitosa, e Cerri, con la trasformazione decisiva. I biancoazzurri emiliani di mister Marcello Cottafava avevano chiuso al primo posto la fase a gironi: pirotecnico il match d’esordio col Brescia, mentre combattutissimo il match con la LND, per poi dilagare con i giapponesi del Gois. La semifinale ha visto la Spal comandare le operazioni per tutta la durata del match: anche dopo il pareggio dell’Olimpija Ljubljana, i ferraresi non si sono disuniti e hanno confermato la propria superiorità trovando il nuovo vantaggio e il tris per chiudere i conti.

Questi i premi consegnati:

Miglior Giocatore del Torneo: Manuel Poledri (Cremonese)

Capocannoniere del Torneo: Davide Rovid (Cremonese)

Miglior Portiere del Torneo: Marco Meneghetti(Spal)

Miglior Giocatore della Finalissima: Andrea Rizzo Pinna (Spal)

Giocatore più Corretto della Finalissima: Aziz Sane (Spal)

Giocatore più giovane della Finalissima: Cezary Iskra Jabub (Spal)

Giocatore meno giovane della Finalissima: Alessandro Besozzi (Cremonese)

Squadra con più gol realizzati: SPAL (14 reti)

Premio Fair Play: F.C. GOIS (zero cartellini nella fase a gironi)

Ecco il tabellino della finalissima :

Cremonese: Fiore; Cerri, (12′ st Palla), Besozzi; Poledri, Missaglia, Cella; Girelli, Sow (37′ st Hoxha), Pedroni, Bingo (6′ st Spini), Rovido (40′ st Crivella). (De Bono, Perotta, Kadjio). All. Lucchini

Spal: Meneghetti; Milani, Farcas; Rizzo Pinna (35’st Mazzoni), Cannistrà (20’st Minaj), Alessio; (11’st Iskra Jacub) Cuellar, Sare, Babbi (20′ st Ellersson), Spina, Martina (11′ st Varela Lopes). (Maksymowicz, Valesani). All. Cottafava

Arbitro: Pasculli di Como

Rete: 10′ st Rovido, 46′ st Varela Lopes.