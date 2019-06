Trofeo di Pontelungo, un venerdì sera ricco di reti: i risultati

Albenga. Serata ricca di reti quella di venerdì 28 giugno al Trofeo di Pontelungo – Memorial Simone Fiorito: ben 33 le segnature, nei tre incontri giocati.

In apertura, Macelleria Scola-Pasticceria Bertola ha dilagato ai danni di Albenga Young: 14-3 il risultato. Per i vincitori cinque reti di Christian Milazzo, tre di Angelo Pira, due ciascuno di Mattia Farinazzo e Francesco Maxena, una di Michael Ferrari e Daniele Gerini. Per gli sconfitti gol di Gabriele Beluffi, Paolo Calcagno e Stefano Caredda.

La rosa di Macelleria Scola-Pasticceria Bertola è composta da Nicolò Scola, Mattia Farinazzo, Francesco Maxena, Michael Ferrari, Christian Milazzo, Filippo Bertozzi, Daniele Gerini, Simone Gattuso, Angelo Pira.

Albenga Young può contare su Jodi Sacco, Danio Milazzo, Enea Velaj, Davide Abate, Stefano Caredda, Tommaso Scalvini, Paolo Calcagno, Mirco Triolo, Luca Caprio, Gabriele Beluffi.

A seguire, successo di Hamburguesa Loca Loano, che nel girone C ha agganciato la vetta della graduatoria. Ne ha fatto le spese Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore, battuta 5-3. Un successo frutto della tripletta di Gianmarco Insolito e della doppietta di Francesco Insolito; per gli albenganesi a segno Duilio Averna, Davide Greco e Daniele Miserendino.

La squadra Hamburguesa Loca Loano è composta da Alessandro Balbiano, Francesco Vernice, Gianmarco Insolito, Francesco Insolito, Michael Murru, Nicolas Boiga, Mauro Pesce, Franco Monge, Christian Barretta.

Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore schiera Duilio Averna, Daniele Miserendino, Giacomo Badoino, Alex Guarino, Luca Vigliercio, Andrea Scavuzzo, Michelangelo Giglio, Davide Greco, Andrea Guardone.

L’ultimo match di giornata ha visto G.B. Costruzioni Albenga prevalere per 5-3 su Edil Neri.

G.B. Costruzioni Albenga gioca con Massimo Serventi, Simone Calcagno, Cesare Mascardi, Alberto Giraldi, Salvatore Guarino, Alessandro Santanelli, Davide Principato, Fabio Mercandelli, Edoardo Fiorillo.

La rosa giocatori di Edil Neri è formata da Giovanni Sappa, Angelo Sesia, Giacomo Prudente, Matteo Conforti, Matteo Bonifazio, Daniele Gloria, Mattia Garofalo, Tiziano Pollio, Giuseppe Mendicino.

La classifica del girone A: Maurizio’s Pub 9; G.B. Costruzioni Albenga; Macelleria Scola-Pasticceria Bertola 7; Albenga Young 6; Edil Neri 4; La Box del Foro 2; Caffetteria da Sancio 1.

La classifica del girone B: Bar H-Da Sancio 9; Jila-Tabacchi Riv.N°2 7; Barberzizzati 6, Ramasso Piscine 3; Taberna del Foro, Falanga Immobiliare 2; Betn1 1.

La classifica del girone C: MT Luxury Rent Car, Hamburguesa Loca Loano, Ferrara Costruzioni-InternoUno 7; Ottica Space, Mauri’s Pub, Gelateria Dario Loano 4; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Nella serata di domani, domenica 30 giugno, sono in programma due partite del girone C e una del girone A. Come sempre, si inizia alle ore 20,30.