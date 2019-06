Trofeo di Pontelungo: prima vittoria per Gelateria Dario, primo punto per Caffetteria da Sancio e Betn1

Albenga. Le ultime due serate del Memorial Fiorito, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, hanno offerto agli spettatori che si sono recati al campo a sei di Pontelungo incontri avvincenti e combattuti.

Le partite, valevoli per la quarta giornata della fase a gironi, sono state equilibrate: due sono terminate con il risultato di parità, tre sono finite con il minimo scarto e solamente una con un margine più netto.

In apertura del programma di mercoledì, vittoria per 2-1 del Maurizio’s Pub sulla Macelleria Scola-Pasticceria Bertola. Terzo successo in tre gare per la squadra del locale di viale VIII Marzo, ora prima in solitaria nel girone A, a segno con Cristopher Colletti e Mattia Serrore; per gli sconfitti gol di Mattia Farinazzo.

Primo successo per Gelateria Dario Loano, che ha battuto per 5-2 e raggiunto in classifica Mauri’s Pub. Tre punti frutto delle doppiette di Pietro Daddi e Stefano Pastorino e del gol di Giusi Valentino; per gli albenganesi a segno Ivano Vigorito e Davide Buonocore.

Barberzizzati è isolata al terzo posto nel girone B, grazie al 3-2 ai danni di Ramasso Piscine. Due le reti di Matteo Calandrino e una di Claudio Monte per i vincitori; per gli sconfitti a bersaglio Andrea Monteanni e Umberto Santoro.

La serata di ieri è stata aperta dalla sfida tra Ferrara Costruzioni-InternoUno e Ottica Space, finita con il risultato di 2-1 frutto delle reti di Gabriele Guglieri e Paolo Tessitore per la squadra che ha prevalso e di Samuele Roda per i battuti. Un successo che per vale l’aggancio in vetta a MT Luxury Rent Car.

Prima vittoria rimandata per La Box del Foro e Caffetteria da Sancio, che hanno pareggiato 1 a 1 con le segnature di Simone Baldoino e Pier Angelo Dutto. Con 8 reti, al momento, Baldoino conduce la graduatoria dei cannonieri

Primo punto per Betn1, che ha impattato 1-1 con Falanga Immobiliare, altra formazione ancora alla ricerca del primo successo. Danilo Sangineto e Dante Finocchio sono gli autori delle due marcature.

La classifica del girone A: Maurizio’s Pub 9; Albenga Young 6; G.B. Costruzioni Albenga; Macelleria Scola-Pasticceria Bertola, Edil Neri 4; La Box del Foro 2; Caffetteria da Sancio 1.

La classifica del girone B: Bar H-Da Sancio 9; Jila-Tabacchi Riv.N°2 7; Barberzizzati 6, Ramasso Piscine 3; Taberna del Foro, Falanga Immobiliare 2; Betn1 1.

La classifica del girone C: MT Luxury Rent Car, Ferrara Costruzioni-InternoUno 7; Hamburguesa Loca Loano; Ottica Space, Mauri’s Pub, Gelateria Dario Loano 4; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Questa sera, venerdì 28 giugno, sono in programma altre tre partite, due per il girone A e una per il girone C, come sempre con orari di inizio 20,30, 21,30 e 22,30.

Nella foto sopra: Gelateria Dario Loano

La Box del Foro

Mauri’s Pub