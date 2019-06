Trofeo di Pontelungo: i risultati della seconda e della terza serata

Albenga. Prosegue la sesta edizione del Trofeo di Pontelungo, Memorial Simone Fiorito. Tre partite sono state giocate nella serata di lunedì 17 giugno; altrettante martedì 18 giugno.

Ad aprire il programma di lunedì, la sfida del girone B tra Taberna del Foro e Jila-Tabacchi Riv.N°2. L’incontro, caratterizzato da tanto agonismo che ha portato l’arbitro ad estrarre tre cartellini gialli, è terminato senza reti: 0 a 0.

A seguire, successo per 3-2 di MT Luxury Rent Car sul Mauri’s Pub per il girone C. Per i vincitori due reti di Nicolò Condorelli e una di Simone Sabia; per gli sconfitti gol di Davide Setti.

In chiusura di serata, sfida tutta loanese per il girone C: vittoria dell’Hamburguesa Loca sulla Gelateria Dario per 6-4. Partita molto accesa, con tre ammonizioni ed un’espulsione per parte. Per la squadra vincitrice doppiette di Francesco Insolito, Nicolas Boiga e Gianmarco Insolito; per gli sconfitti un gol ciascuno di Pietro Daddi, Sergio Fanelli, Giusi Valentino e Stefano Pastorino.

Ieri sera, per il girone A, successo per 4-1 del Maurizio’s Pub su Edil Neri grazie a due reti di Gianluca Bonavita e una a testa di Luca Giampà e Fabrizio Ardoino; per i battuti gol di Tiziano Pollio.

Poi, per il girone B, Barberzizzati ha avuto la meglio su Betn1 per 5 a 3: tris di Claudio Monte e singole di Artiom Castellari e Paolo Bonforte per la squadra che ha conquistato i 3 punti, due reti di Giuseppe Mangiavillano e una di Ernand Sfinjari per gli sconfitti.

Per finire, Bar H/Da Sancio, nonostante un’espulsione, ha prevalso per 3-2 su Falanga Immobiliare in una gara valevole per il girone B. Samuel Ristagno, Stefano Terragno e Mirko Zirano sono gli autori delle reti della vittoria; per gli alassini a segno Simone Fotia e Michelangelo Pollero.

Questa sera, dalle ore 20,30 in poi, sono in programma tre incontri, uno per raggruppamento.

Nella foto sopra: Hamburguesa Loca Loano e Gelateria Dario Loano

Barberzizzati

Hamburguesa Loca Loano

Betn1