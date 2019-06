Trofeo di Pontelungo: conclusa la terza giornata di tutti i gironi

Albenga. La terza giornata della prima fase del Trofeo di Pontelungo – Memorial Fiorito è stata completata. Per tutti i raggruppamenti, pertanto, sono nove le partite fino ad ora giocate.

La serata di lunedì 24 giugno è stata aperta dal successo di MT Luxury Rent Car sulla Gelateria Dario Loano per 7-3, in un match valevole per il girone C. Nicolò Condorelli e Gianni Padolano, autori entrambi di una tripletta, hanno trascinato la squadra vincitrice, a segno anche con Stefano Muscio. Per gli sconfitti un gol a testa di Ivan Monti, Pietro Daddi e Stefano Pastorino.

Per il girone A, prima vittoria della Macelleria Scola-Pasticceria Bertola, che ha prevalso per 4-2 sulla Caffetteria da Sancio. A segno due volte Mattia Farinazzo e una ciascuno Michael Ferrari e Simone Gattuso per i vincitori, Matteo Minuto con una doppietta per i battuti.

Appuntamento con il primo successo rinviato per Taberna del Foro e Falanga Immobiliare, che hanno pareggiato 2-2. Per la Taberna del Foro a segno Lorenzo Alizeri e Sebastian Andreis; per Falanga Immobiliare gol di Mattia Basso e Stefano Primoceri.

La partita che ha aperto il programma di martedì 25 giugno ha visto la vittoria di Ottica Space per 4-2 su Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore, grazie alle segnature realizzate da Salvatore Bella, Davide Brignoli, Giuseppe Giglio e Samuele Roda; per gli sconfitti gol di Daniele Miserendino e Andrea Guardone.

Edil Neri si è rilanciata nella graduatoria del girone A, superando per 7-4 La Box del Foro in quella che fino ad oggi è stata la partita con il maggior numero di reti. Per i vincitori doppiette di Matteo Bonifazio, Tiziano Pollio e Mattia Garofalo ed una singola rete di Daniele Gloria, che hanno reso vani i due gol di Stefano Dittamo e i centri di Simone Baldoino e Gabriele Isabella.

In conclusione, ancora per il gruppo A, G.B. Costruzioni Albenga ha avuto la meglio su Albenga Young per 3-2 grazie a due reti di Simone Calcagno ed una di Davide Principato. Per gli sconfitti a segno Gabriele Beluffi e Paolo Calcagno.

La classifica del girone A: Maurizio’s Pub; Albenga Young 6; G.B. Costruzioni Albenga, Macelleria Scola-Pasticceria Bertola; Edil Neri 4; La Box del Foro 1; Caffetteria da Sancio 0.

La classifica del girone B: Bar H-Da Sancio 9; Jila-Tabacchi Riv.N°2 7; Barberzizzati, Ramasso Piscine 3; Taberna del Foro 2; Falanga Immobiliare 1; Betn1 0.

La classifica del girone C: MT Luxury Rent Car 7; Ferrara Costruzioni-InternoUno, Hamburguesa Loca Loano; Ottica Space, Mauri’s Pub 4; Gelateria Dario Loano 1; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Questa sera, mercoledì 26 giugno, sono in programma altre tre partite, una per raggruppamento, come di consueto dalle ore 20,30 in poi.

Nella foto sopra: G.B. Costruzioni Albenga

Albenga Young