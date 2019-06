Trofeo di Pontelungo: Bar H-Da Sancio vince ancora, Albenga Young parte con un successo

Albenga. Entra nel vivo la sesta edizione del Trofeo di Pontelungo, Memorial Simone Fiorito: la prima giornata è andata in archivio; in uno dei tre gironi è già iniziato il terzo turno.

Mercoledì 19 giugno, per il girone B, Jila-Tabacchi Riv.N°2 ha superato per 6-4 Ramasso Piscine al termine di un’avvincente partita, nella quale Simone Lupo ha realizzato una tripletta, affiancato dalla doppietta di Riccardo Franco e dal gol di Simone Di Vara. Per gli sconfitti una rete ciascuno di Maicol Bianco, Umberto Santoro, Alberto Fornari e Pietro Casalboni.

A seguire, per il girone C, vittoria per 3-1 del Mauri’s Pub su Ottica Space grazie a due segnature di Claudio Cutili e una di Davide Setti; per i battuti gol di Salvatore Bella. L’arbitro ha espulso un giocatore per parte.

La serata è stata chiusa dal successo di Albenga Young su Caffetteria Da Sancio per 2 a 1, risultato frutto delle marcature di Gabriele Beluffi e Luca Caprio per i vincitori e di Fabio Tartaglia.

Ieri, giovedì 20 giugno, sono tornati in campo i detentori del trofeo, Ferrara Costruzioni-InternoUno. Hanno pareggiato 3-3 con MT Luxury Rent Car, cui non sono bastati la doppietta di Christian Artiano, poi espulso, e il gol di Matteo Balzari. Per i campioni in carica due reti di Luca Donaggio e una di Alessio Auteri. Le due squadre fanno parte del girone C.

Poi, in una partita valevole per il girone A, si è registrato il secondo 0-0 del torneo. Ne sono state protagoniste Macelleria Scola-Pasticceria Bertola e Edil Neri.

Per finire, combattuto incontro del girone B tra Bar H-Da Sancio e Taberna del Foro, con vittoria dei primi per 3 a 2 grazie alle reti di Samuel Ristagno, Stefano Terragno e Andrea Scaramelli che hanno reso vani i gol di Ivan Malco e Sebastian Andreis.

La classifica del girone A è la seguente: Maurizio’s Pub, Albenga Young 3; G.B. Costruzioni Albenga, La Box del Foro, Macelleria Scola-Pasticceria Bertola; Edil Neri 1; Caffetteria da Sancio 0.

La situazione del girone B: Bar H-Da Sancio 6; Jila-Tabacchi Riv.N°2 4; Barberzizzati; Ramasso Piscine 3; Taberna del Foro 1; Falanga Immobiliare; Betn1 0.

La graduatoria del girone C: Ferrara Costruzioni-InternoUno, MT Luxury Rent Car 4; Hamburguesa Loca Loano; Mauri’s Pub 3; Gelateria Dario Loano, Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore, Ottica Space 0.

Anche questa sera, venerdì 21 giugno, sono in programma tre incontri, come di consueto dalle ore 20,30 in poi.

Nella foto sopra: Jila-Tabacchi Riv.N°2

Edil Neri

Macelleria Scola-Pasticceria Bertola