Trofeo di Pontelungo: Bar H-Da Sancio, Maurizio’s Pub e Albenga Young corrono a punteggio pieno

Albenga. Il Trofeo di Pontelungo – Memorial Simone Fiorito di calcio a 6 ha iniziato la seconda settimana di incontri. Sono già sette le serate andate in archivio, per un totale di ventuno partite giocate.

Venerdì 21 giugno, per il girone C, Gelateria Dario Loano e Ottica Space hanno conquistato il primo punto in graduatoria pareggiando 4-4. Per la Gelateria Dario reti di Pietro Daddi, Sergio Fanelli, Giusi Valentino e Stefano Pastorino; per Ottica Space doppietta di Giuseppe Giglio e singole di Manuel Cortonesi e Samuele Roda.

Seconda partita e secondo successo per Maurizio’s Pub, che si candida come protagonista del girone A. Con due segnature di Luca Giampà e una ciascuno di Cristopher Colletti e Mattia Serrone, ha superato per 4-2 Caffetteria da Sancio, in gol con Klaus Menga e Fabio Tartaglia.

Per chiudere, ancora per il girone C, pareggio 4-4 tra Mauri’s Pub e Hamburguesa Loca Loano, che restano così appaiate in classifica. Claudio Cutuli è stato il protagonista dell’incontro, autore di tre reti per il Mauri’s Pub, a segno una volta anche con Ivano Vigorito. L’Hamburguesa Loca ha colpito con Nicolas Boiga, Gianmarco Insolito, Michael Murru e Francesco Insolito.

Dopo la pausa del sabato, si è ripartiti ieri sera, domenica 23 giugno. In apertura si è registrata la seconda vittoria di Albenga Young, che ha prevalso su La Box del Foro al termine di un match molto avvincente, terminato 5-4. Agli sconfitti non sono bastate quattro reti di Simone Baldoino, il quale si è portato in vetta alla classifica cannonieri, dato che i giovani albenganesi sono andati a segno tre volte con Paolo Calcagno e una ciascuno con Enea Velaj e Gabriele Beluffi.

La seconda partita della serata, valevole per il girone B, ha visto Jila-Tabacchi Riv.N°2 avere la meglio su Barberzizzati per 3-2. Per i vincitori due reti di Fabio Cotardo e una di Simone Lupo; per gli sconfitti doppietta di Matteo Calandrino.

Per finire, successo del Bar H-Da Sancio, prima squadra a raggiungere quota 9 punti, grazie ai quali conduce nettamente il girone B. Con due gol di Mirko Zirano e uno a testa di Stefano Terragno e Samuel Ristagno, ha battuto per 4-2 Betn1, a bersaglio due volte con Artur Amati.

Il girone A ha la seguente classifica: Maurizio’s Pub, Albenga Young 6; G.B. Costruzioni Albenga, Macelleria Scola-Pasticceria Bertola; La Box del Foro, Edil Neri 1; Caffetteria da Sancio 0.

La graduatoria del girone B: Bar H-Da Sancio 9; Jila-Tabacchi Riv.N°2 7; Barberzizzati, Ramasso Piscine 3; Taberna del Foro 1; Falanga Immobiliare; Betn1 0.

La classifica del girone C: Ferrara Costruzioni-InternoUno, MT Luxury Rent Car, Hamburguesa Loca Loano; Mauri’s Pub 4; Gelateria Dario Loano, Ottica Space 1; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Questa sera, lunedì 24 giugno, sono in programma altre tre partite, una per raggruppamento, come di consueto dalle ore 20,30 in poi.

Nella foto sopra: Maurizio’s Pub

Caffetteria da Sancio