Pietra Ligure. Si tiene quest’oggi il Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure, ‘memorial Angelino Piccinini’, evento giunto alla sua 19esima edizione.

Segue il programma. Partenza della frazione a nuoto (1.5km) davanti ai Bagni San Giovanni, in Via Lungomare Don Bado. Divisa in due batterie: prima la gara femminile (ore 13.00), quindi quella maschile (13.15).

La partenza della frazione di ciclismo (40.5 km) da Pietra Ligure è prevista per le 13.30 circa. L’arrivo attorno alle 15.00. Il percorso si snoderà lungo i comuni di Magliolo, Tovo San Giacomo, Calice Ligure e Finale Ligure (senza passare dalla via Aurelia), affrontando l’asperità di Eze, per circa 990 metri di dislivello. La frazione podistica (10 km) si svolgerà infine su un circuito da ripetere due volte. Circa 400 gli iscritti.

Cronaca diretta:

13.00 Partita la prima batteria femminile.

13.10 Segue la prima batteria maschile.

13.20 Bonin (Ita, Valdigne Triathlon) prima nella frazione a nuoto. La seconda concorrente, la francese Bonin (Fra, Fiamme Azzurre), a 35″. Terza Caironi (Ita, Valdigne Triathlon) a 55″.

13.30 Mozzachiodi (Ita, Spezia Triathlon) e Fontana (Ita, Valdigne Triathlon) i primi nella frazione di nuoto. Il terzo, Cristiano Iuliano (Ita, Tri Evolution), segue a 45″.

14.00 Giuseppe Tallarico, a circa mezz’ora dal primo, chiude la frazione di nuoto.

È stata una frazione natatoria piuttosto veloce, condotta dai primi al di sotto dei venti minuti. Mare calmo, leggera corrente verso Levante. Il percorso della frazione ciclistica risulta invece, come accennato, particolarmente impegnativo e selettivo (nessun concorrente ha infatti montato le appendici sul manubrio). La giornata è caldo torrida e poco ventosa.

14.50. Mozzachiodi primo anche nella frazione ciclistica, in 1h25′. Nella sua scia, a 15″, Barazzuol atleta polivalente, impegnato anche nello scialpinismo. Terzo, più attardato, Iuliano a 3’10”. Seguono Schiaselloni e Da Vita, a 5’28”. Quindi Fontana a 5’50”. Gribaldo a 7’00”

Bonin prima nella frazione femminile, in 1h35′, vantaggio notevole rispetto alle rivali. Seconda Monica Cibin, 6’40”. Terza la francese Tabarant a 7’00”. Quarta Vezzini a 8’30”. Quinta Menditto a 10’55”.

La prova podistica, come scritto, si articola su un circuito cittadino, da ripetere dei volte. Non presenta pertanto difficoltà altimetriche.

15.01 Primo giro del circuito femminile. Prima Bonin, a 7′ Cibin e Tabaran.

15.10 Mancano circa 2 km al termine della gara maschile.

15.20 ARRIVO! MOZZACHIODI vince la 19esima edizione del Triathlon Città di Pietra Ligure (maschile). Secondo a circa 50” Barazzuol, terzo Iuliano a circa 4′. Quarto Maiello, attardato di una ventina di metri. Seguono Fontana, a 7′ e Schiaselloni a 8′.

15.30 ARRIVO! BONIN vince la 19esima edizione del Triathlon Città di Pietra Ligure (femminile). Seconda Tabarant a 6’00”. Terza Cibin a 6’35”, portando in braccio il figlioletto.