Cengio. Il 28-29-30 giugno 2019 si terrà la quattordicesima edizione delle Cengiadi con un fitto calendario e parecchie novità. Tra i molteplici sport (come calcio e basket) quest’anno c’è anche il football americano, proposto dai Pirates Savona 1984, una promozione con alcune partite e la possibilità di provare questo sport dinamico, in un campo d’erba appositamente predisposto. Per gli appassionati di freccette, sbarca il torneo con specialità “cricket”.

E’ possibile scaricare anche l’APP Cengiadi (gratuita) per seguire in tempo reale tutta la manifestazione (calendario gare, risultati, statistiche, eventi, news ecc.) con notifiche in tempo reale delle discipline in programma. Uno strumento che è da supporto per poter partecipare alle gare preferite, o seguirle da spettatore tifando per i propri amici o familiari.

Foto 2 di 2



“Ma cosa sono esattamente le Cengiadi, e perchè si fanno? Il “fenomeno” Cengiadi è difficile da spiegare in poche parole, perchè non è solamente una manifestazione sportiva… Cengiadi è sinonimo di aggregazione, socializzazione, solidarietà, altruismo e ovviamente anche sport. Le famiglie si incontrano, i ragazzi si divertono…e i nonni pure… Il coinvolgimento è pressocchè totale, dal bimbo al nonno tutti possono partecipare e lo possono fare gratuitamente perchè tutte le iniziative dell’associazione di volontariato ‘un sorriso per tutti’ onlus di Cengio sono gratuite e fruibili da tutti. Le Cengiadi inoltre, individuano un progetto di utilità sociale comune e si impegnano a realizzarlo. Collaborano con enti e associazioni per l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo. Per questo motivo, gli eventuali fondi ricavati dalla manifestazione, saranno destinati a progetti seri e soprattutto realizzabili in tempi brevi” spiegano gli organizzatori.

Tra i progetti finanziati grazie alle Cengiadi si ricordano nel 2012 l’inaugurazione del defibrillatore semi-automatico (DAE) donato alle scuole di Cengio nell’ambito del “Progetto Renzino Astengo”; nel 2014 la Cri di Cengio, ha acquistato una nuova ambulanza di rianimazione pediatrica, un’importante risorsa per il territorio, dotata anche di trazione 4×4 e la radio che collega il 118, è stata frutto di raccolta fondi tramite le CENGIADI; nel 2017 l’inaugurazione del Cengiadi Stadium grazie alla quale c’è stata la valorizzazione di un’Area Sportiva in località isole Cengio, acquistando porte, reti e tracciando il perimetro facendola diventare un’area sportiva polivalente, con il comune obiettivo di socializzazione attraverso lo sport, fruibile gratuitamente da tutti e in qualsiasi ora.

Questo il programma delle Cengiadi 2019 – quattordicesima edizione.

Venerdì 28 giugno:

dalle ore 19.00 apericena presso l’Idea Bar (l’apericena è disponibile tutta la serata)

ore 20.00 serata presentazione palestra waza-do jiu jitsu con esibizione atleti.

ore 21.15 arrivo del tedoforo e inaugurazione ufficiale cengiadi.

A seguire serata “Cengiadi summer party” serata disco-interattiva

giochi con: acquapong – applegame – ciapilociapilo a cura della consulta giovanile di Cengio

Sabato 29 giugno:

Inizio gare dalle ore 8.

Calcio adulti (da 15 anni), dragon bike (bambini e ragazzi), squash, pallavolo e minivolley, flying paper (aerei di carta: dall’ideazione al lancio), calciobalilla, basket e minibasket, biglie su sabbia, beach hockey, rotoballe e corsa sacchi.

Durante la giornata, promozione degli sport direttamente dalle società sportive: squash, football americano, pallavolo, basket, beach hockey.

In serata: apertura stand gastronomici dalle ore 19.30 presso locali Proloco.

Domenica 30 giugno:

Inizio gare dalle ore 8.

calcio a 5 ragazzi (9-14 anni), calcio a 5 bambini (fino a 8 anni), beach volley, ping pong, hockey su prato, passeggia e degusta (camminata sulla pista ciclabile con degustazione gratuita), gara torte (dolci, salate e bunet), tiro fune, lancio uovo, basket, boxing, freccette (specialità cricket).

Durante la giornata, promozione degli sport direttamente dalle società sportive: hockey su prato, basket, boxing, beach volley.

Nel primo pomeriggio, triangolare del Cuore tra: ASD Filadelfia Team for Disabled, Nazionale Italiana dell’Amicizia onlus e Team Cengiadi.

Si tratta di un momento della giornata sportiva dove in un triangolare di calcio a 7 giocatori, contribuiranno a lanciare un messaggio umano oltre che sportivo: integrare ragazzi disabili, con la passione del pallone, in squadre di calcio. L’integrazione dei ragazzi disabili e lo sport, il calcio in questo caso, rende tutti uguali senza differenze.

L’ASD Filadelfia Team for Disabled, parte con un progetto realizzato con finalità basate sulla divulgazione del calcio disabile in ambito nazionale.

La Nazionale Italiana dell’Amicizia onlus, attiva in vari ambiti, soprattutto negli ospedali pediatrici (vestiti da supereroi) ha recentemente ricevuto dalla città di Torino, il compito di rendere nuovamente agibili le strutture già esistenti in una zona periferica e di promuovere la pratica di vari sport per i bambini e i ragazzi disabili.

Durante la giornata, promozione degli sport direttamente dalle società sportive: boxing, pallavolo, basket, hockey su prato.

Nel pomeriggio inoltre, “Cengiadi in MOngolfiera!” sarà possibile salire in mongolfiera gratuitamente e vedere le cengiadi in una prospettiva differente !

In serata: apertura stand gastronomici dalle ore 19.30 presso locali Proloco.

La partecipazione alle Cengiadi è completamente gratuita. Tutti i partecipanti avranno in omaggio una maglietta e numerosissimi premi!

Per gli orari delle singole discipline, oltre all’app Cengiadi è possibile seguire la pagina ufficiale su Facebook, Twitter, Instagram o il sito www.cengiadi.it.