Transport Logistic di Monaco di Baviera, accordo tra i Ports of Genova e il porto di Shenzhen

Savona/Genova. Continua la missione in Baviera della Ports of Genoa Community alla fiera Transport Logistic di Monaco.

Questa mattina, presso lo stand dei Ports of Genoa si è tenuto il seminario internazionale organizzato da Cisco, con il segretario generale Giordano Bruno Guerrini a stimolare una discussione fra Douglas Owen, segretario generale di Bic, Christian Roeloffs, Ceo di Container xChange, Alessandro Pitto presidente di Spediporto e Luca Abatello Ceo di Circle sul contributo che la Information Technology può fornire per migliorare l’efficienza delle supply chain globali.

L’evento si è concluso con un brindisi ad Hapag Lloyd, rappresentata da Nils Haupt, Senior Director Corporate Communications, per celebrare la decisione della compagnia tedesca di stabilire a Genova la propria sede regionale per il Sud Europa.

Nel primo pomeriggio l’attenzione si è concentrata sulle relazioni con la Cina, con la sigla del Sister Agreement fra i Ports of Genoa e il porto di Shenzen formalizzata dal presidente Signorini e da Lou Heru vice direttore generale del Transport Bureau della municipalità di Shenzen. Erano presenti Alessandro Pitto, Alberto Banchero (presidente di Assagenti), Gerardo Ghiliotto (presidente dell’Unione Utenti del Porto di Savona Vado) e David Van Eynde (General Manager di PSA Genova Pra’), insieme agli omologhi cinesi.

A seguire l’evento, organizzato da Spediporto, dal titolo “The challenges of Ligurian Ports between IT, Big Data and Alliances”. Alessandro Pitto, Alessandro Laghezza e Alessandra Orsero hanno illustrato le sfide che i porti di Genova, La Spezia e Savona Vado devono affrontare per competere nel mercato globale e le soluzioni proposte dagli scali liguri per il servizio al mercato europeo.

Domani mattina si proseguirà con Isomar, associazione degli spedizionieri ed agenti marittimi di Savona, che illustrerà l’offerta multipurpose dagli scali di Savona e Vado, introducendo la presentazione di Apm Terminals Vado Ligure che presenterà il nuovo Vado Gateway, terminal container per le grandi portacontainer che inizierà ad operare nel prossimo dicembre.

Ieri, nella giornata di apertura della Fiera biennale dedicata alla logistica, il terminal Psa Genova Pra’ ha lanciato a livello internazionale la sua rinnovata denominazione ed ha presentato il collegamento ferroviario diretto con Basilea, che permette agli operatori del centro Europa di usufruire della fitta rete di collegamenti marittimi del terminal, oggi lo stand dei Ports of Genoa ha vissuto una giornata densa di appuntamenti.