Feglino. Nella mattinata di domenica 23 giugno l’Associazione Volontari Feglinese ha organizzato la prima edizione del Trail delle Cascine Feglinesi. Nel pomeriggio, la giornata è proseguita con un percorso dedicato alle mountain bike per la categoria Giovanissimi organizzato dal Gs Ponente Ligure.

L’idea iniziale prevedeva una gara in salita, da Feglino a Pian dei Corsi, ma gli organizzatori non hanno avuto il permesso da parte della Prefettura. La soluzione alternativa, con una corsa per lo più su sentieri e strade bianche di 9,6 chilometri per circa 400 metri di dislivello positivo, è stata comunque apprezzata dai 27 partecipanti.

Il più veloce di tutti è stato Alessandro Arnaudo della Podistica Castagnitese, vincitore con il tempo di 42’02”. Seconda posizione per Michele Data del Pomaretto in 43’49”; terzo Francesco Pizzi dello Sport Project Vco in 45’45”.

Tra le donne, primo posto per Leonora Serra dell’Atletica Arcobaleno con il crono di 51’26”; seconda Roberta Anselmo in 59’50”, terza Elisa Cerasuolo del Team Trekking and Trail in 1 ora 01’44”.

A seguire, sono stati premiati i podi delle singole categorie anagrafiche, dalle quali erano esclusi i primi dieci.

Nella categoria U2: primo Andrea Verderame (Run Finale), secondo Mauro Geddo (Albenga Runners), terzo Christian Galfrè (Atletica Ceriale).

Nella categoria U3: primo Alessandro Aonzo (Podistica Savonese), secondo Diego Rubagotti, terzo Tiziano Barbieri (Atletica Ceriale).

Nella categoria U4: primo Andrea Rinaldi (Team Kmp), secondo Marco Bolla (Atletica Varazze), terzo Claudio Siccardi (Run Finale).

Nella categoria U5: primo Paolo Lombardo (Team Trekking and Trail).

Nella categoria U6: primo Giacomo Bollorino (Runners Loano), secondo Fulvio Core (Runners Loano).

Nella categoria U7: primo Antonio Pescio.

Nella categoria D3: prima Marina Torre (Team Trekking and Trail).

Nella categoria D5: prima Simona Conti (Trail Runners Finale).