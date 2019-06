Tpl, Berrino: “La Regione ha fatto la sua parte ma il ministro Toninelli non ha ancora ripartito i fondi del Governo”

“La Regione Liguria ogni anno aggiunge una quota supplementare al fondo nazionale trasporti e con fondi propri ha contribuito all’acquisto di mezzi per tutte le aziende della Liguria. I soldi in cassa che mancano sono quelli della quota spettante alla Liguria del piano di 3,7 miliardi di euro previsto dal Ministero dei Trasporti per il trasporto pubblico locale. Non è ancora pronto il piano di ripartizione: una lentezza da parte del ministero che non si spiega”. Risponde così l’assessore Giovanni Berrino ai consiglieri del Movimento 5 Stelle in aggiunta a quanto già spiegato ieri in risposta ad una interpellanza in Consiglio regionale.

“Mi auspico che i rappresentanti liguri del Movimento 5 Stelle facciano pressione presso il loro ministro Toninelli affinché acceleri la distribuzione dei fondi alle regioni e alle città metropolitane – prosegue Berrino – aiutandoci in questo modo a mettere in atto procedure celeri per l’acquisto degli autobus e per risolvere conseguentemente la problematica decennale dell’età media degli autobus che porta ad un numero alto di guasti, che a volte degenerano in incendi”.

“Avere nuovi mezzi significa soprattutto abbassare notevolmente i costi chilometrici, garantendo qualità e anche risparmio nell’esercizio delle tratte di competenza delle province”, conclude l’assessore regionale ai Trasporti.