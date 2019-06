Tovo San Giacomo, problemi all’acquedotto: segnalata mancanza d’acqua in paese

Tovo San Giacomo. Problemi all’impianto dell’acquedotto da alcuni giorni a Tovo, dove in alcune zone della città vengono segnalati forti cali nella pressione dell’acqua.

Da ieri i tecnici e gli operai di Ponente Acque sono al lavoro nella vasca principale per ripristinare il servizio. Questa mattina è iniziato un intervento straordinario di riparazione per evitare il ripetersi del problema, ma anche oggi è stata segnalata una mancanza d’acqua diffusa in tutto il paese.

“La giunta con gli operai ed i tecnici di Ponente Acque si trova nella centrale dell’acquedotto – spiega il sindaco Alessandro Oddo – Si sta ricercando il guasto che impedisce, nonostante l’arrivo di acqua dalla sorgente, il mantenimento della pressione nelle condotte causando il problema di oggi e degli ultimi giorni”. Per segnalazioni: 800.670.670.